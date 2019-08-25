Пётр Мамонов искал смысл жизни, а заработал инфаркт

68-летний актёр и музыкант Пётр Мамонов буквально "проснулся знаменитым" после нашумевшего фильма Павла Лунгина "Остров", который вышел на российские экраны в 2006 году. До этого о творчестве Петра Николаевича знали, в основном, жители столицы, а с выходом фильма - уже вся страна.

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Мамонов в "Острове" сыграл юродивого монаха-целителя, отмаливавшего грехи молодости в монастыре. Этот образ, пусть и косвенно, но имеет много общего с натурой самого артиста. В какой-то момент он стал отшельником, поселился в подмосковной деревне, а в своих интервью много рассуждал о вере в Бога и смысле жизни. По некоторым данным, именно эти духовные метания привели к тому, что Мамонову пришлось лечь в психиатрическую лечебницу. А вскоре после выписки, 24 августа, у актёра случился инфаркт.



- У него ночью был инфаркт миокарда, мы сейчас в больнице, он лежит в шоковой терапии, ничего не говорят больше, все непонятно. Это произошло ночью, мы были в деревне, у нас там дом, 140 километров от Москвы. Почему-то я не доверила, чтобы там вызвать скорую, потеряли три часа на дорогу до Москвы, но тут все быстро делают, — сообщила журналистам жена актера Ольга Мамонова.



Представители артиста через социальные сети попросили помолиться о его здоровье и предупредили об отмене ближайших выступлений. А чуть позже, 25 августа, появилась информация о том, что состояние Мамонова улучшилось, и он попросил жену привезти ему в больницу диски с проповедями. Будем надеяться, что столичные врачи сделают всё возможное, чтобы любимый многими зрителями актёр поскорее поправился и вернулся на сцену... и в свою деревню, которую он так любит.

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