«Парень неплохой, но заносчивый»: как военный летчик Зуев сбежал из СССР

Военный летчик Александр Зуев успел прославиться на весь Советский Союз дерзким побегом на самолете МиГ-29. 30 лет тому назад он усыпил своих сослуживцев, потом подрался с часовым, сел на истребитель и улетел в Турцию, где уже смог выпросить убежище у США. Сам лётчик прикрывался красивыми политическими мотивами, но на деле за его побегом вполне могли стоять бытовые разочарования и семейные проблемы.

Один из самых известных побегов из СССР случился 20 мая 1989 года. Героем этой истории стал военный лётчик первого класса капитан Александр Зуев, но вот к своему «достижению» он шёл довольно долго. За семь лет до угона Зуев окончил авиационное училище, причём уже в начале своей карьеры его считали отличным лётчиком и допускали до управления истребителями.

Впрочем, Зуев мечтал о большем: он хотел попасть в Школу летчиков-испытателей (ШЛИ), причём шансов у него было действительно немало. Так, герой России Александр Гарнаев вспоминает о необычайно высоких навыках Зуева, который был на голову выше своих коллег.

Его даже приглашали в «общагу» ШЛИ и детально консультировали, но это случилось в 1987 году, а в следующем году набора не было, так что лётчику пришлось бы ждать ещё год.

После его побега в СССР всерьёз обсуждалась версия о том, что капитан ужасно злоупотреблял алкоголем. Якобы из-за неудачи со Школой летчиков-испытателей он запил, потом разругался с женой, завёл любовницу, а потом его даже отстранили от полётов на несколько месяцев. Отцом жены Зуева был высокопоставленный офицер ВВС. Ходят слухи, что это он отстранил своего зятя, чтобы таким образом наказать его за гнусный поступок.

Зуев подал рапорт об увольнении по состоянию здоровья, но начальство смогло уговорить лётчика остаться. Всё-таки высокие навыки Зуева очень ценились, так что ему не дали просто так уйти и распрощаться с карьерой.

Впрочем, о будущем лётчика в тот момент говорить было непросто. По словам его друга и сослуживца Руслана Саламова, Зуев был «парнем неплохим, но уж больно заносчивым». В 1988 году он загулял, а потом даже женился на своей любовнице. Однако прямо перед побегом лётчика его жена-любовница уехала на Украину рожать ребенка.

Летчик решил воспользоваться моментом и хитро обмануть своих сослуживцев. Он заявил, что ребёнок уже родился, так что это дело надо отметить! Пить на авиабазе нельзя, зато скушать торт – пожалуйста. Только вот этот торт сделал сам Зуев, добавив в него львиную дозу снотворного. Офицеры после хорошего праздника уснули, а Зуев пошёл перерезать кабеля сигнализации и связи. В тот момент он как раз дежурил по приему самолетов, так что проблем у летчика не было… почти не было.

На пути к долгожданному средству для побега встал солдат-часовой. Тот пропускать капитана к самолету не стал, сославшись на устав. Зуев тоже решил не препираться, так что дождался смены наряда. Второй часовой уже знал Зуева, так что подпустил его к себе поближе.

В этот момент лётчик попытался вырвать автомат из рук солдата, но тот оказал достойное сопротивление офицеру. Прямо во время драки раздались выстрелы: одна из пуль неопасно ранила солдата, вторая попала Зуеву в руку. Впрочем, опытный офицер смог обезоружить своего противника и быстро направился к самолету МиГ-29.

Во время взлёта Зуев даже захотел расстрелять самолеты на земле, но не смог этого сделать, ведь он совсем забыл о блокировке орудия. Всего спустя несколько минут беглец приземлился на турецком Трабзоне и попал прямо в руки изумленных турков.

Там он заявил, что является гражданином США в надежде на разговор с представителями американского консульства. Турки, в свою очередь, не хотели развития напряженных отношений с СССР, так что они вернули самолет уже на следующий день. Лётчика заочно осудили на родине, а в Турции дело быстро затормозило: американцы действительно поверили в политические мотивы побега Зуева.

Сам лётчик уже позже в своей книге заявил, что сбежал якобы из-за разгона митинга оппозиции в Тбилиси 9 апреля. Конечно, он в тот момент находился на службе в Грузии, так что мог воочию наблюдать за происходящим, но всё-таки такой мотив кажется немного надуманным: непростые семейные обстоятельства и проблемы выглядят более реалистичной причиной для побега.

В результате американцы предоставили Зуеву убежище, а он стал консультантом их ВВС, вдобавок Зуев испытывал технику СССР в Сиэтле. Так уж получилось, что она и погубила лётчика-беженца: в ходе учебного полёта на Як-52 Зуев разбился в 2001 году.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Любопытных историй из жизни Советского Союза, о которых мы знаем далеко не все, можно найти ещё немало. К примеру, случай с отказом СССР от участия в американской олимпиаде 1984 года имел далеко не только политические предпосылки. А давняя просьба Советского Союза о вступлении в НАТО на деле была продиктована хитростью, которая позволила СССР создать собственный военный блок.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ