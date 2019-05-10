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Страшно проиграть: как спортивные чиновники СССР отказались от Олимпиады в США
Егор СТУКОВ   
10 Мая 2019 г.
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Знаменитое утверждение «спорт вне политики» на деле работает не так уж и часто. Сейчас порой всплывают какие-то спорные спортивно-политические проблемы, а в советские времена перепалки руководителей недружелюбных стран становились причиной для отказа от участия в целых Олимпиадах. Сначала представители США не приехали на московские Игры-1980, а потом поступил зеркальный ответ от СССР, который отказался участвовать в американской олимпиаде 1984 года. Казалось бы, очевидные политические игры! Но на деле всё было даже проще – наши чиновники боялись проиграть.

Сначала представители США не приехали на московские Игры-1980, а потом поступил зеркальный ответ от СССР, который отказался участвовать в американской олимпиаде 1984 года.

Национальный олимпийский комитет СССР объявил об отказе от участия в Летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе 8 мая 1984 года. Заявление от руководителей СССР поддерживалось железными аргументами: США не хотели «обеспечивать безопасность спортсменов, уважать их права и человеческое достоинство, создать нормальные условия для проведения соревнований».

Повод был вполне обоснованным, ведь ранее заместитель высокого спортивного руководителя в СССР – Анатолий Колесов – уже успел побывать в США и расспросить своих западных коллег о том, как примут сборную Советского Союза на будущих играх. Только вот в Штатах наотрез отказались исполнять требования советской стороны, так что соцстраны не получили достаточных гарантий безопасности атлетов.

Раздосадованный Колесов вернулся на родину и доложил о неудачных переговорах своему начальнику Марату Грамову, который на тот момент был председателем госкомитета СССР по физической культуре и спору.

В итоге сам Грамов стал главным идейным вдохновителем отказа от олимпиады, а вместе с ним за это дело взялись генсек Константин Черненко, который к спорту относился довольно холодно, и министр иностранных дел СССР Андрей Громыко, крайне негативно настроенный по отношению к Штатам.

Но даже учитывая весь набор факторов, главной мотивацией для отказа от участия в олимпийских играх стал самый обычный страх. Спортивные чиновники боялись, что мы могли проиграть на Олимпиаде, прямо на территории американцев. Это дало бы нашим вечным «врагам» возможность долго и упорно рассуждать о проблемах советского спорта, имея какое-никакое доказательство на руках. Чиновникам проще было просто отказаться от участия в столь значимом мероприятии, чем так рисковать своим авторитетом, а то и руководящими должностями. К тому же США так «удобно» отказались от Олимпиады в Москве четырьмя годами ранее, в попытке «наказать» СССР за вмешательство в афганский конфликт.

Для многих спортсменов такое решение стало настоящим разочарованием. Олимпиада – это шанс показать себя, возможность взойти на тот самый Олимп спортивного мира, которую отобрали у выдающихся советских героев спорта.

Конечно, им организовали спортивные состязания 17-ти соцстран, которые также отказались от поездки в США, под названием «Дружба-84». В таком вот утешительном соревновании Советский Союз занял первое место, обогнав занявшую вторую строчку ГДР по золотым медалям и наградам более чем в два раза. Но это ведь не мировой уровень, так что спортсмены не получили заслуженного успеха. После этого им пришлось ждать долгие четыре года до следующей Олимпиады, которая прошла в Сеуле в 1988 году.

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