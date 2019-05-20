Открывают Америку изнутри и просто интересно повествуют о своей жизни Михаил Портнов и его жена Светлана

Как живут наши соотечественники за рубежом, всегда интересно. На канале Голос Кремниевой Долины на платформе YouTube можно получить об этой теме очень хорошее представление. В частности, речь здесь идет о жизни в Америке. Ролики транслирует семейная пара, которая в 1990 году переехала жить в США с дочкой-подростком, прошла путь от нищеты к достатку, от работы инженерами до владельцев собственного бизнеса. Ведущие канала - Михаил Портнов и его жена Светлана . Они беседуют с людьми, которые смогли состояться в Америке, поднимают вопросы иммиграции, ведут прямые эфиры, отвечают на вопросы зрителей и т.д.

Вот что написано о Михаиле в интернете: Сегодня Михаил — успешный бизнесмен, основатель и руководитель первой в мире школы тестирования Portnov Computer School, которая базируется в Кремниевой долине. Он не только заработал состояние, но и помог сотням бывших соотечественников обрести почву под ногами на чужбине.

Видео на канале Голос Кремниевой Долины представлено на самые разные темы: от недвижимости и магазинов до бездомных, политики и встречи Нового года. В одном из роликов, к примеру, художник Алена Исакова очень интересно рассказывает о выставках в Майами, а в другом иммиграционный адвокат Светлана Кафф информирует о последних новостях в сфере иммиграции. Много снято историй на тему переезда людей из нашей страны в Америку. Здесь, к примеру, история, как в 1995 году уезжали в США из Харькова Ирина и Геннадий.

Любящие бабушки и дедушки, внуки которых собираются попробовать жить в другой стране, могут сами посмотреть и своим подсказать, что есть видео, где рассказывается, какие профессии востребованы в Америке и какое образование получить в России для переезда в США.

Блогер Михаил говорит в ролике о лицензированных профессиях, профессиях по которым можно получить рабочую визу и т.д. Отмечает, что хорошо, если в какой-то сфере человек смог состояться и что нужно понимать, какие у тебя есть таланты и предрасположенности. Остановился блогер на программистах, подчеркнул, что нужно в принципе быть добротным специалистом, и тогда все дороги открыты будут не только в Соединенных Штатах Америки, но и в других странах.

Интересное видео нашлось на тему пути блогеров - героев сегодняшней публикации к правильному питанию и здоровому образу жизни.

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Так как разумное пищевое поведение, выбор качественных продуктов, применимые физические нагрузки волнуют сейчас многих пенсионеров, стоит поподробнее рассказать об этом ролике. Михаил подводил здесь итоги одного года. Он поведал, как сознательно решил терять вес, и несмотря на круиз и соответствующие соблазны начал осуществлять задуманное прямо там. Питался в определенном режиме, к которому потом присоединилась и жена Светлана. Отметил успехи супруги в этом направлении, рассказал о своих занятиях спортом, о том, что стало приятно смотреть на себя в зеркало. Перечислил и другие плюсы в связи с сознательными изменениями, произведенными в своей жизни.

Еще на страничке есть ролики о том, как живется в США пенсионерам, как выйти замуж за правильного американца, о Дне Победы, о важности владения английским языком, о гринкард-лотерее и другие. В общем, можно сказать, что на канале жизнь кипит.

Посетить данную страничку несомненно стоит. И муж, и жена, ведущие блог, абсолютно свободно чувствуют себя под прицелом камеры. Транслируют видео они и из студии, и с улицы, и из автомобиля, и из других мест. Общаются со зрителями и своими гостями доброжелательно, легко, создавая непринужденную атмосферу. Выбирают для разговоров самые разные темы.

Посмотрите далекую страну глазами Михаила и Светланы! Вам будет интересно!

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