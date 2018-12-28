Отчего так в России обожают Киркорова и Безрукова: россияне рассказали о любимых артистах

ВЦИОМ решил поговорить о вкусах наших соотечественников и обнародовал список самых популярных отечественных артистов и других деятелей культуры. Оказалось, что россияне (речь о "среднестатистическом гражданине", а не о вас лично!) превыше всех любят Филиппа Киркорова, Дарью Донцову и Сергея Безрукова.

Среди музыкантов лидером стал Филипп Киркоров, который в этом году успел показать не только свои таланты, но и стремление приобщиться к молодёжной культуре современности. Рядом с ним оказался его коллега по цеху Николай Басков, а замкнул тройку популярных музыкантов Денис Мацуев.

Самым любимым литературным деятелем современности стала Дарья Донцова. Сразу за ней шли Александр Пушкин и Захар Прилепин. На телевизионном поприще своё признание получили ток-шоу «60 минут» вместе с телеканалом «Россия 1» и вечно популярными в нашей стране детективными сериалами: «Полицейский с Рублёвки» и «Мажор».

С фильмами получилось интереснее. Самым любимым произведением стал хит этого года «Движение вверх». Вторая строчка рейтинга досталась «Гоголю», а вот на третьем месте оказалась зарубежная супергеройская история «Мстители: Война бесконечности».

В актёрском списке лучших уже который год на первое место выходит Сергей Безруков. Константину Хабенскому и Владимиру Машкову не хватило всего пяти процентов, чтобы обогнать самого любимого актёра нашей страны.

Недавно Безруков наконец-то рассказал о том, почему же он пошёл на развод со своей женой Ириной после 15 лет крепкого брака. Виновницей этого события стала Анна Матисон, новая жена актёра. По его собственному признанию, встреча с ней доказала, что пора что-то менять в своей жизни.

Безруков красиво, но слишком уж извилисто рассказал о причинах развода. Актёр признался, что «нельзя обрести счастье, не наломав дров». Он добавил, что на нашей планете сложно найти человека, который бы нашёл себе пару на всю жизнь, да и точных правил этой жизни просто не существует.

«К жизни возвращает только любовь», – откровенно признался Безруков.

Актёр заметил, что в вопросе «правильного пути» нужно прислушиваться к собственному сердцу и интуиции. Так он и сделал, когда принимал столь тяжёлое решение о разводе.

«Важно не терять азарт в жизни. У меня нет ощущения, что я устал. Черпаю силы в семье. Рад, что в свои 45 лет еще способен удивлять себя и поклонников. Аня помогает мне открывать новые грани самого себя. Вот в ее картине «После тебя» я предстал танцором, в «Заповеднике» — рокером...», – рассказал Безруков.

По его словам, ничто не способно дать нам вечную молодость в этом мире, по этой причине важно всегда отрывать для себя что-то новое и постоянно ставить себе важные цели в любом возрасте. Актёр благодарен судьбе за всё, что у него есть. Но он замечает, что гордиться своими достижениями не стоит, ведь «гордыня – грех». За пройденным этапом всегда должна следовать новая цель.

Под конец ноября актёр похвастался в своём микроблоге о том, что в очередной раз стал отцом. Первый ребёнок в семье Безрукова и Матисон родился 4 июля 2016 года – родители назвали новорождённую дочь Машей.

С бывшей женой Ириной у Безрукова не было детей. Но актриса Кристина Смирнова, с которой актёр не был в браке, родила от него дочь Александру и сына Ивана.

Слухи о конце счастливой семейной жизни Сергея и Ирины начали расползаться ещё в начале 2015 года. Первое время пара отрицала все домыслы, но авторская программа Ирины «Разговор на сцене» расставила всё по своим местам. Женщина пригласила на беседу самого Безрукого, а в конце программы символично вручила ему чистый лист бумаги.

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