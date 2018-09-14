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Сергей Безруков получил поддержку двухлетней дочери на сцене
По инф. "Аргументы Недели"   
14 Сентября 2018 г.
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Популярный актер Сергей Безруков порадовал своих поклонников фотографией с двухлетней дочерью Марией. Сергей сейчас все время проводит на репетициях концерта, вот и дочь пришла его поддержать, сообщают "Аргументы недели".

 

Популярный актер Сергей Безруков порадовал своих поклонников фотографией с двухлетней дочерью Марией

"Самая важная и главная поддержка,Сергей!", "Вроде бы только появилась на свет и уже такая папина поддержка!!! Сергей, счастья Вам!!!!", пишут поклонники в комментариях.

4 июля 2016 года актер Сергей Безруков и режиссёр Анна Матисон стали родителями. У пары, заключившей брак в марте 2016 года, родился ребенок. Девочка получила имя – Мария. В мае 2018 года Сергей Безруков сообщил поклонникам, что они с Анной Матисон ждут пополнения в семье.

  • Первой женой Сергей Безрукова стала Ирина Безрукова, с которой он прожив 15 лет, развелся в 2015 году. Совместных детей у пары не было. Ирина Безрукова до сих пор работает в Губернском театре, который возглавляет Сергей Безруков. С режиссером Анной Матисон актер познакомился на съемках фильма "Млечный путь" в марте 2015 года. Летом того же года у них появился первенец - дочь Мария.
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