Сергей Безруков получил поддержку двухлетней дочери на сцене

Популярный актер Сергей Безруков порадовал своих поклонников фотографией с двухлетней дочерью Марией. Сергей сейчас все время проводит на репетициях концерта, вот и дочь пришла его поддержать, сообщают "Аргументы недели" .

"Самая важная и главная поддержка,Сергей!", "Вроде бы только появилась на свет и уже такая папина поддержка!!! Сергей, счастья Вам!!!!", пишут поклонники в комментариях.

4 июля 2016 года актер Сергей Безруков и режиссёр Анна Матисон стали родителями. У пары, заключившей брак в марте 2016 года, родился ребенок. Девочка получила имя – Мария. В мае 2018 года Сергей Безруков сообщил поклонникам, что они с Анной Матисон ждут пополнения в семье.