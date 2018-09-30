Донцова поведала о переживаниях во время трудного лечения

65-летняя Дарья Донцова побывала на программе “Судьба человека” и рассказала о своих переживаниях во время серьёзной болезни. Когда в 1998 году у неё обнаружили рак молочной железы 4 стадии она переосмыслила всю свою жизнь. Впереди предстояло долгое лечение, но всё же она справилась и теперь с юмором вспоминает то время.

Писательница трижды была замужем. Однако считает своей настоящей любовью третьего мужа Александра Донцова. И это не удивительно. Супруг всячески поддерживал Дарью и когда стал вопрос о мастэктомии, женщина с тревогой спросила у возлюбленного — будет ли он с ней после такой процедуры. На что получила ответ “Если от тебя останется одно ухо, я буду жить с этим ухом”. Только по-настоящему любящий человек способен так поддерживать в трудную минуту. В знак благодарности, она даже решила подобрать ему новую жену, когда её самой не станет. Единственной кандидатурой стала её незамужняя подруга, отлично подходившая на эту роль. Выслушав предложение Дарьи она спокойно согласилась и отвела её к хорошему доктору.

Писательница по прежнему пишет книги и ухаживает за своими собаками. Книги Дарьи Донцовой читаются на одном дыхании. В них много юмора, поднимающегося читателям настроение. А если у человека хорошее настроение — быстрее находятся решения накопившихся проблем. Донцова любит своих четырехлапых питомцев. Они, как никто другой, чувствуют настроение хозяйки и стараются её радовать.

Сейчас Донцова полностью восстановилась и активно занимается спортом. Её мечта дожить до преклонного возраста, не становясь обузой для своих близких. Для этого она много занимается и старается жить по Божьим заповедям, радуясь всему происходящему. В Инстаграм можно увидеть множество фотографий любимцев Донцовой, а также её успехов в спорте. Надеемся, что она и дальше будет радовать своим творчеством.

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