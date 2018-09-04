Суд: самарским активистам незаконно отказали в митинге против "пенсионной повышки"

Ленинский районный суд Самары признал незаконным отказ горадминистрации согласовать демонстрацию 8 сентября. Как сообщил корреспонденту «Росбалта» депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Матвеев, шествие пройдет по проспекту Ленина.

Депутат уточнил, что у него возникло ощущение «дежавю»: полтора года назад, весной 2017 года, тот же суд признал законность проведения марша по проспекту Ленина с требованием отставки губернатора. «Несмотря на решение суда, тот марш закончился моим задержанием и административным арестом. Правда, губернатору Меркушкину пришлось вскоре уйти, а дело о моем задержании коммуницировано ЕСПЧ. Не знаю, как власти и полиция будут реагировать в этот раз и будут ли повторять те ошибки. Рассчитываем, что нам не будет чиниться препятствия», - заявил Михаил Матвеев.

Шествие 8 сентября будет посвящено протесту против пенсионной реформы и требованию полного возврата региональных льгот. Решение Ленинского райсуда о незаконности отказа в согласовании демонстрации вступило в законную силу, уточнил Михаил Матвеев.

Напомним, что в разных городах местные власти занимают позицию разной степени терпимости по отношению к подобным акциям протеста (например, в Санкт-Петербурге - их вполне разрешают, пусть и не в любом месте). Властям регионов и городов трудно пока определиться с соответствием "общегосударственной линии": с одной стороны, в недавнем телеобращении Владимир Путин дал понять, что реформа будет проведена, пусть и с некоторыми послаблениями. С другой стороны, лидер нации не стал накалять обстановку обвинениями в экстремизме в адрес оппозиции - более того, призвал коллег по власти прислушиваться и к ней.

Принято считать, что царящая в обществе нервозность должна стихнуть после недавних инициатив Владимира Путина, который внес существенные послабления в скандальный правительственный законопроект и взял моральную и политическую ответственность на себя. Произошло ли такое смягчение общественных настроений - можно будет судить, среди прочего, по активности людей на "уличных" акциях протеста. Естественно, запреты уличных акций, подобные самарскому - только озлобляют людей и ни к какому гражданскому согласию привести не могут.

По инф. rosbalt.ru

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