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Ольга Казаченко обвинила бывшего мужа в «пиаре за счёт ребёнка»
Анастасия ШИЛОВА   
25 Января 2020 г.
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Недавно гостьей телепередачи "Пусть говорят" стала бывшая жена популярного певца 90-х годов Вадима Казаченко Ольга. Она обвинила экс-супруга в попытке пиара за счёт их их совместного сына Филиппа.

Ольга Казаченко обвинила бывшего мужа в «пиаре за счёт ребёнка»


Дело в том, что Казаченко после разрыва отношений отказался от общения, но несколько недель назад обратился в органы опеки и инициировал проверку условий, в которых проживает ребёнок. По результатам проверки никаких претензий к матери предъявлено не было. Условия жизни и учёбы соответствуют всем необходимым нормам, а ребёнок находится в хорошем физическом и психологическом состоянии.

Ольга считает, что это была очередная неудачная попытка со стороны Казаченко привлечь к себе внимание и продать свои песни.

Необходимо отметить, что это не первый такой случай, до этого бывшие супруги тяжело делили совместное имущество, а потом был скандал с обвинением Ольги в алкогольной зависимости. По словам Вадима, он три раза кодировал Ольгу и даже назвал имя врача, который выполнял все процедуры. Однако журналистам так и не удалось найти подтверждение этой информации, а указанный врач оказался мануальным терапевтом, у которого Ольга действительно лечится уже около 15 лет. Лечение заключается в коррекции осанки, а также в курсах антивозрастных процедур.

После развода Казаченко практически сразу женился на Ирине Аманти. А Ольгу не так давно стали замечать в компании с журналистом Леваном Тодуа, который сопровождает её практически везде. Зачем и почему супругам понадобилось снова трясти грязным бельём на всю страну - решительно непонятно.

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