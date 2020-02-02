Ольга Кабо: «Возраста как такового не чувствую, просто наслаждаюсь вкусом жизни»

Заслуженная артистка РФ, певица, каскадёр и просто красавица - Ольга Кабо точно знает, как завоевать сердца тысяч поклонников по всей России. На свои годы актриса выглядит просто изумительно, так что мужским вниманием она не обделена.

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Несмотря на это, добиться успеха в личной жизни Ольге удалось далеко не сразу. Сначала ей пришлось пережить долгие и тягостные отношения, которые привели к болезненному разводу.



С самого детства Ольгу тянуло к сцене. Девочка в целом была очень активная: ходила на бальные танцы, увлекалась музыкой и художественной гимнастикой, даже студию космонавтики посещала!



Но не было для юной Кабо ничего важнее, чем Театр юного москвича. Уже в школьном возрасте девочка сыграла горничную в фильме «Анна Павлова», а в 15 лет она получила новую роль в картине «И повторится всё…». Впрочем, сама Ольга начала отсчёт серьёзной кинодеятельности с «Миллиона в брачной корзине» – на момент съёмок девушка уже обучалась во ВГИКе.



Годы шли, Ольга Кабо снималась всё больше. Свою популярность она обрела после съёмок в фильме «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии», а уж после роли Миррины из эротической картины «Комедия о Лисистрате» слава артистки выросла в разы. Ольга даже не постеснялась сняться обнажённой ради этого кино. В другой раз актриса показала своё непревзойдённое умение держаться в седле, а потом и вовсе стала делать по-настоящему опасные трюки, за что получила пропуск в Ассоциацию каскадёров России.



- Чему только не пришлось научиться, чтобы быть наравне с бесстрашными каскадерами! И в седле сидеть, и делать подсечки на лошади, и фехтовать, и на мечах драться, и с высоты четырехэтажного дома прыгать, — призналась Кабо в разговоре с сотрудником «СтарХита». — Но тогда снимали другое кино, и все умения пригодились.



Актриса не раз меняла своё амплуа: то в роли ведущей предстанет, то в отечественном «Ледниковом периоде» поучаствует, то песню свою сочинит. К тому же Кабо постоянно стремилась к новым знаниям, так что после ВГИКа успела отучиться на искусствоведческом факультете и пройти режиссёрские курсы.



До сих пор актриса остаётся востребованной в театре и на российских телеэкранах. И дело не только в её профессиональных навыках. В свои 52 года Ольге удаётся сохранять цветущую внешность и идеальную фигуру.



- Возраста как такового не чувствую, просто наслаждаюсь вкусом жизни. И советую всем ровесницам не стесняться морщинок, ведь в них наша женская история, — заявляла Кабо. — Прав был Оскар Уайльд: «Секрет сохранения молодости в том, чтобы избегать некрасивых эмоций». А от себя добавлю — и мыслей. Поэтому стараюсь просыпаться с улыбкой, а перед сном благодарить Бога за подаренный день.



А вот с любовью у Кабо поначалу складывалось не очень хорошо. Её первым избранником стал предприниматель Эдуард Василишин. За красивыми ухаживаниями мужчины скрывалась жгучая ревность к фанатам и коллегам актрисы, но эта проблема, хоть и была действительно неприятной для Ольги, отношения не разрушила.

На 30-ом году жизни Ольга вышла замуж за Эдуарда, после чего у них родилась дочь Татьяна. И тут выяснилось, что творческие амбиции актрисы никак не могут "подружиться" с семейными обязанностями. Эдуард всерьёз настаивал на том, чтобы его супруга покинула профессию и отдала всю себя семье.



Ольга пошла на это и на целых семь лет забыла о любимом деле… хотя, как такое забыть! Позже актриса признавалась, что её «мучили сны о театре и сцене». И однажды женщина не выдержала. Она решила вернуться в профессию, отправившись на съёмки сериала «Салон красоты». Но когда Кабо заявила мужу о своём решении, их отношения стали стремительно рушиться. Ольге пришлось пережить непростой и болезненный развод, после которого она почти не общалась со своим бывшим мужем. Однако ради дочери Тани экс-супруги всё-таки смогли забыть о былых конфликтах.



Актрисе удалось восстановиться на сцене, а чуть позже пришла и новая любовь. В 2008 году за красавицей стал ухаживать другой бизнесмен – Николай Разгуляев. Мужчина оказался мастером романтических приключений, который не прочь побаловать свою избранницу и удивлять её постоянными сюрпризами. Всего спустя несколько месяцев после встречи Ольга и Николай поженились.



На этот раз творческая деятельность Ольги не стала проблемой для отношений. Даже больше – через три года после замужества Кабо забеременела и в 44 года родила сына Виктора. Семья перебралась в загородный дом, откуда довольно скоро съехала Татьяна, которая была уже достаточно взрослой, чтобы жить отдельно от мамы.



Таня, как и её знаменитая мать, очень усердно училась, окончила Академию хореографии при Большом театре, получила красный диплом в ГИТИСе, а потом прошла целых два факультета в МГУ – психологический и философский. Так что Ольга никак не могла нарадоваться за свою умницу-дочь.



Со временем остальные члены семьи перебрались в Москву, а Витя стал ходить в различные кружки и студии. Мальчик стал активно социализироваться после одинокой жизни в загородном доме.



В минувшем году Ольга и Николай отпраздновали 10-ю годовщину свадьбы. Супругам удаётся поддерживать любовь и уважение в отношениях, вдобавок совмещая семейные заботы с профессиональной деятельностью – именно об этом многие годы мечтала Ольга.



- Отношения со временем изменяются, основополагающими факторами между мужем и женой становятся чувства уважения и ответственности. А любовь — это пространство, в котором тепло, уютно, по-родному, где нет никого случайного и ничего лишнего, царит взаимопонимание и терпение, – считает Ольга Кабо.

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