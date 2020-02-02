Ольга Кабо: «Возраста как такового не чувствую, просто наслаждаюсь вкусом жизни»

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Заслуженная артистка РФ, певица, каскадёр и просто красавица - Ольга Кабо точно знает, как завоевать сердца тысяч поклонников по всей России. На свои годы актриса выглядит просто изумительно, так что мужским вниманием она не обделена.
Несмотря на это, добиться успеха в личной жизни Ольге удалось далеко не сразу. Сначала ей пришлось пережить долгие и тягостные отношения, которые привели к болезненному разводу.
С самого детства Ольгу тянуло к сцене. Девочка в целом была очень активная: ходила на бальные танцы, увлекалась музыкой и художественной гимнастикой, даже студию космонавтики посещала!
Но не было для юной Кабо ничего важнее, чем Театр юного москвича. Уже в школьном возрасте девочка сыграла горничную в фильме «Анна Павлова», а в 15 лет она получила новую роль в картине «И повторится всё…». Впрочем, сама Ольга начала отсчёт серьёзной кинодеятельности с «Миллиона в брачной корзине» – на момент съёмок девушка уже обучалась во ВГИКе.
Годы шли, Ольга Кабо снималась всё больше. Свою популярность она обрела после съёмок в фильме «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии», а уж после роли Миррины из эротической картины «Комедия о Лисистрате» слава артистки выросла в разы. Ольга даже не постеснялась сняться обнажённой ради этого кино. В другой раз актриса показала своё непревзойдённое умение держаться в седле, а потом и вовсе стала делать по-настоящему опасные трюки, за что получила пропуск в Ассоциацию каскадёров России.
- Чему только не пришлось научиться, чтобы быть наравне с бесстрашными каскадерами! И в седле сидеть, и делать подсечки на лошади, и фехтовать, и на мечах драться, и с высоты четырехэтажного дома прыгать, — призналась Кабо в разговоре с сотрудником «СтарХита». — Но тогда снимали другое кино, и все умения пригодились.
Актриса не раз меняла своё амплуа: то в роли ведущей предстанет, то в отечественном «Ледниковом периоде» поучаствует, то песню свою сочинит. К тому же Кабо постоянно стремилась к новым знаниям, так что после ВГИКа успела отучиться на искусствоведческом факультете и пройти режиссёрские курсы.
До сих пор актриса остаётся востребованной в театре и на российских телеэкранах. И дело не только в её профессиональных навыках. В свои 52 года Ольге удаётся сохранять цветущую внешность и идеальную фигуру.
- Возраста как такового не чувствую, просто наслаждаюсь вкусом жизни. И советую всем ровесницам не стесняться морщинок, ведь в них наша женская история, — заявляла Кабо. — Прав был Оскар Уайльд: «Секрет сохранения молодости в том, чтобы избегать некрасивых эмоций». А от себя добавлю — и мыслей. Поэтому стараюсь просыпаться с улыбкой, а перед сном благодарить Бога за подаренный день.
А вот с любовью у Кабо поначалу складывалось не очень хорошо. Её первым избранником стал предприниматель Эдуард Василишин. За красивыми ухаживаниями мужчины скрывалась жгучая ревность к фанатам и коллегам актрисы, но эта проблема, хоть и была действительно неприятной для Ольги, отношения не разрушила.
На 30-ом году жизни Ольга вышла замуж за Эдуарда, после чего у них родилась дочь Татьяна. И тут выяснилось, что творческие амбиции актрисы никак не могут "подружиться" с семейными обязанностями. Эдуард всерьёз настаивал на том, чтобы его супруга покинула профессию и отдала всю себя семье.
Ольга пошла на это и на целых семь лет забыла о любимом деле… хотя, как такое забыть! Позже актриса признавалась, что её «мучили сны о театре и сцене». И однажды женщина не выдержала. Она решила вернуться в профессию, отправившись на съёмки сериала «Салон красоты». Но когда Кабо заявила мужу о своём решении, их отношения стали стремительно рушиться. Ольге пришлось пережить непростой и болезненный развод, после которого она почти не общалась со своим бывшим мужем. Однако ради дочери Тани экс-супруги всё-таки смогли забыть о былых конфликтах.
Актрисе удалось восстановиться на сцене, а чуть позже пришла и новая любовь. В 2008 году за красавицей стал ухаживать другой бизнесмен – Николай Разгуляев. Мужчина оказался мастером романтических приключений, который не прочь побаловать свою избранницу и удивлять её постоянными сюрпризами. Всего спустя несколько месяцев после встречи Ольга и Николай поженились.
На этот раз творческая деятельность Ольги не стала проблемой для отношений. Даже больше – через три года после замужества Кабо забеременела и в 44 года родила сына Виктора. Семья перебралась в загородный дом, откуда довольно скоро съехала Татьяна, которая была уже достаточно взрослой, чтобы жить отдельно от мамы.
Таня, как и её знаменитая мать, очень усердно училась, окончила Академию хореографии при Большом театре, получила красный диплом в ГИТИСе, а потом прошла целых два факультета в МГУ – психологический и философский. Так что Ольга никак не могла нарадоваться за свою умницу-дочь.
Со временем остальные члены семьи перебрались в Москву, а Витя стал ходить в различные кружки и студии. Мальчик стал активно социализироваться после одинокой жизни в загородном доме.
В минувшем году Ольга и Николай отпраздновали 10-ю годовщину свадьбы. Супругам удаётся поддерживать любовь и уважение в отношениях, вдобавок совмещая семейные заботы с профессиональной деятельностью – именно об этом многие годы мечтала Ольга.
- Отношения со временем изменяются, основополагающими факторами между мужем и женой становятся чувства уважения и ответственности. А любовь — это пространство, в котором тепло, уютно, по-родному, где нет никого случайного и ничего лишнего, царит взаимопонимание и терпение, – считает Ольга Кабо.
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