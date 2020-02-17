Окунуться в простую сельскую жизнь точно поможет канал блогера Надежды

Вышла на заслуженный отдых и абсолютно не хочет работать блогер платформы Яндекс Дзен Надежда. И правильно делает. Во-первых, когда-то ведь действительно нужно позволить себе отдыхать, а во-вторых, она и без профессиональных дел совсем не скучает.
А занимается блогер: физической культурой, приведением себя в отличную форму, приготовлением вкусных и бюджетных блюд и публикацией рецептов, посещением (иногда) магазинов, освещением разных житейских историй на своем канале под названием «Заметки пенсионерки» и т.д. А еще сама про себя она написала следующее: У меня трое детей и трое внуков до четырех лет. Я пенсионерка, бывший фармацевт. Живу в деревне.
Итак, давайте знакомиться с постами Надежды.
Большинство из нас любит лениться, но поддерживать физическую форму как-то надо. И у блогера есть свое предложение на этот счет – она пишет о 20 упражнениях, которые можно делать... лежа. Очень удобно. С одной стороны – немного спорта, с другой стороны прилив бодрости можно получить уже прямо в постели.
Научимся по ходу делать хотя бы одно из упражнений, опубликованных автором канала. Называется оно «Потягушечки». Техника выполнения от Надежды: «Лежа, руки за голову, тянем кончики пальцев рук подальше, вытягиваем руки, чувствуем, как натягиваются как струна мышцы... Ноги вытягиваем в противоположную сторону, мысочками на себя с усилием, затем ступни вытягиваем параллельно кровати... Несколько секунд мы – натянутая струна... Расслабились». Фотографии тоже блогер любезно разместила. И если из текста что-то непонятно как делать, всегда можно взять и посмотреть на картинке.
Надежда в селе живет вместе с папой, в своих постах она его частенько упоминает. Отцу блогера, к слову, 81 год. И вот фрагмент истории, где пенсионерка пишет о своей жизни с ним: (...) 8 декабря привезла к себе в Липецкую область в село 80-летнего папу из Ивановской области. Он нуждается в уходе и заботе. Самой трудной была первая неделя, привыкали и смирялись оба. Сейчас я уже успокоилась, приняла папу таким, какой он есть и не пытаюсь его изменить.
Понимаю, что ему нужно внимание, просто выслушать его. Когда смотрит фильм - комментировать простыми словами. У папы проблемы с памятью, что было недавно - не помнит, что было в детстве и юности - помнит до мелочей. Часто плачет, вспоминая, как трудно жилось. Стараюсь, чтобы он не скучал. Включаю ему в ноутбуке познавательные фильмы, старые кинокомедии, ленты о церкви, вере, еще он любит канал Рен-тв.(...).
Очень трогательно и похоже на жизни многих. Ведь часто разные поколения вольно или невольно встречаются на одной территории и сосуществуют вместе.
О чем еще пишет на своем канале блогер Надежда? О своих сельских заботах (как отмыть кур и уток, к примеру), какой перец и томаты она собирается сажать в предстоящий садово-огородничекий сезон, о работе почты и ее замысловатых правилах, походе в церковь, онкологии, приезде детей в гости, размышляет, как не впадать в уныние и многом-многом другом. Окунуться в простую милую загородную жизнь с помощью этой гостеприимной странички точно получается. А Надежде остается пожелать новых интересных постов и, конечно, успехов на блогерской ниве.
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