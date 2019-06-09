Окунуться в детство помогают ролики блогера Тима Роуэтта – коллекционера игрушек из Британии

Что только не умудряются коллекционировать бабушки и дедушки. Одни находятся в вечной погоне за рецептами, которые можно воплотить в жизнь, использовав урожай со своего сада-огорода. Другие собирают юбилейные монеты разных стран, значки, часы или оружие. А вот растянувшееся более чем на 30 лет увлечение британца Тима Роуэтта вылилось в коллекцию всевозможных примечательных игрушек, собранных со всего мира. Их набралось у дедушки уже больше 20 тысяч экземпляров.
Вот что сам британец рассказывал о своей коллекции: «В одной только квартире около 25 тысяч игрушек хранятся примерно в 180 чемоданах». Кстати, канал Grand Illusionsна на платформе YouTube, где Тим выкладывает видео об игрушках, оптических иллюзиях, новинках и головоломках, можно найти вот по этому адресу: https://www.youtube.com/user/henders007/featured.
Каждая вещь в коллекции блогера чем-нибудь, да может удивить. Например, сложной структурой или гениальным механизмом. Купить игрушки у дедушки нельзя, а вот посмотреть, как они действуют, в его многочисленных видео можно. К слову, канал Grand Illusions появился на YouTube больше 10 лет назад, в июле 2008 года. Тим одним из первых в рамках мирового YouTube смог освоить жанр обзоров, который потом другие блогеры с успехом подхватили.
Смотреть видео на канале интересно все до одного и просто оторваться невозможно. И даже если представленными роликами поинтересуется не знающий английский язык человек, он все равно многое поймет и без перевода. Ведь игрушки такая вещь – объединяющая и возрасты, и социальное положение, и профессии.
Вот в этом видео блогер демонстрирует своеобразный «неиссякаемый источник».
Эта штука была им придумана давно, а оригинальным вдохновением стала игрушка-шутка, сделанная компанией в Германии. Когда человек открывал коробку, покрытая тканью пружина выскакивала, делая своим появлением большой сюрприз! Сразу вспоминаются кадры из фильма «Бриллиантовая рука» и восклицание героини Нонны Мордюковой: «Какая прелесть!»
Так вот Тим решил развить идею игрушки-шутки, купил много больших пружин, покрыл их яркой тканью и загрузил в гигантскую трубку. В комментарии к ролику написано, что когда дедушка берет некоторые из своих игрушек на вечеринку, это один из самых любимых предметов! Единственная проблема заключается в том, что люди хотят видеть процесс снова и снова, и поэтому Тим занят тем, что все пружины возвращает в трубку, прежде чем снова выпустить их на всеобщее одобрение! Впоследствии Тима попросили помочь сделать версию со всеми пружинами, покрытыми только розовой тканью. Эта модель использовалась в научном телевизионном проекте, где должна была продемонстрировать человеческий кишечник.
А здесь ролик про атрибут практически каждого детства – плюшевого мишку.
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Но мишек тут продемонстрировано много. Есть просто мишка, заводные в паре, мишка, крутящийся в чашке, мишка-рукавичка. Вся эта коллекция собрана тоже из разных стран. И есть игрушка даже из России. Это деревянные медведи, играющие на барабанах.
О свое любимой игрушке Тим поведал следующее: «Последняя приобретенная – всегда самая любимая. Часто это новая идея или технология, которую еще не видели люди. В целом мне нравятся игрушки с топологическими или оптическими свойствами».
Вот так вот. Взрослый мужчина, а очень любит играть и удивлять других, и, конечно же, возвращает своих зрителей в детство. Полюбопытствуйте сами, будет интересно!
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