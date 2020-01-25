«Оказался самым бесстрашным из всех моих поклонников»: Тина Канделаки рассказала о молодом муже

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Тина Канделаки – женщина настолько увлечённая своей работой, что даже мужчину она нашла на одном из ток-шоу. Её избранником стал тогда ещё совсем молодой, 23-летний Василий Бровко.
Разница в возрасте между Тиной и Василием – целых 11 лет. Впрочем, 44-летняя ведущая чувствует себя вполне комфортно рядом с молодым, но крайне талантливым парнем, который на данный момент занимает пост директора по коммуникациям и стратегическим исследованиям госкорпорации «Ростех».
Заветная встреча произошла 10 лет назад на шоу «Нереальная политика». Тина тогда вела эту передачу вместе с Андреем Колесниковым, а идея проекта принадлежала как раз Василию Бровко. Тина призналась, что ей всегда было интересно что-то делать с Василием. Он принимал любые, даже самые безумные идеи Канделаки, чем и смог завоевать её сердце.
- Это качество Василия – постоянно двигаться вперед, придумывать что-то новое, не останавливаться – связано в том числе и с его возрастом, он очень молодой. Эта разница в возрасте компенсируется моей невероятной энергией и его невероятной отзывчивостью на эту энергию, – заметила ведущая.
При этом возраст не создаёт какого-то дисбаланса в отношениях. Где-то, отмечает Канделаки, Василий «сильнее» и разбирается лучше, где-то на первый план выходит она сама. За долгие 10 лет жизни паре удалось не растерять любовь: они постоянно находили друг в друге что-то новое.
- Человек человеку – контент, как это ни страшно звучит, – ловко подмечает Тина.
Как однажды сказала ведущая, самая большая проблема современных отношений – скука и предсказуемость. Слишком уж быстро люди узнают друг друга, из-за чего весь интерес улетучивается за месяцы, а то и недели знакомства. Тине и Василию удаётся не только постоянно подогревать интерес, но и поддерживать друг друга в любых начинаниях. Из года в год Василий говорит своей супруге, что она способна на большее. И Тина не останавливается, продолжая открывать новые горизонты, в том числе и в профессии.
Мужчины нередко восхищались Тиной Канделаки, но побаивались её сильного характера и деловой хватки. А Василий Бровко оказался смелым парнем. Он без лишних раздумий шесть лет назад сделал Тине предложение, от которого та не смогла отказаться. И это ещё одно качество, за которое ведущая полюбила молодого предпринимателя.
- А Вася вообще ничего не боялся. Оказался самым бесстрашным из всех моих поклонников, – поведала журналистам Тина Канделаки.
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