Николай Носков встретил Рождество в кругу семьи

63-летний певец Николай Носков снова вернулся на сцену после инсульта и долгой реабилитации. И теперь новости о его личной жизни и творчестве появляются в СМИ и интернете намного чаще, чем раньше.

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Оно и понятно - популярность нужно поддерживать, ведь на ней строится вся карьера любого артиста. Тем более, что поклонники очень любят, когда кумир сам делится с ними подробностями своей жизни.

Буквально сегодня в Инстаграме Носкова появилась целая серия снимков, на которых певец запечатлён в кругу семьи - с женой, дочерью и двумя внучками. Дружное семейство таким образом решило отметить праздник Рождества Христова. Получилось красиво и довольно трогательно.

Единственное, что огорчило фанатов - это явно нездоровый и усталый вид артиста. К сожалению, он до сих пор не смог полностью восстановиться после инсульта и операций. Но будем надеяться, что в ближайшее время Николаю Ивановичу станет намного лучше - ведь о нём заботится и переживает большая и дружная семья!

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