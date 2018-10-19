Неплохая попытка, Минфин, но предпенсионеры переучиваться не намерены

Похоже, что далеко не всем нашим соотечественникам предпенсионного возраста понравилась идея программы переподготовки, которую обещает запустить Минфин: каждый десятый из них не готов овладевать тонкостями новой профессии. Об этом можно узнать из результатов опроса рекрутингового портала SuperJob, сообщают СМИ.

Хорошая новость в том, что по информации портала, 36 процентов (т.е. треть примерно) россиян желают работать над повышением квалификации собственной специальности. Для 13 процентов опрошенных предпочтительной стала роль наставника: они хотели бы обучиться навыкам преподавания, чтобы помогать молодым специалистам.

Возможность опробовать себя в новой профессии приглянулась лишь четверти наших соотечественников. Предпенсионеры чаще всего обращали своё внимание на должности специалиста по информационным технологиям, кадровика, бухгалтера и водителя. Также они проявили интерес к профессиям администратора, преподавателя, сетевого маркетолога, повара и делопроизводителя.

Напомним, что 15 октября Минтруд предложил проект федеральной программы, который предусматривает переобучение предпенсионеров. Им предоставят возможность посещать бесплатные курсы в течение трёх месяцев, при этом россиян освободят от основной трудовой деятельности на время обучения. «Предпенсионеры-студенты» будут даже получать настоящую стипендию, которую приравняют к минимальной зарплате в регионе.

Достаточно проблематично ответить на вопрос: помогут ли все эти меры "повышения квалификации" людям, которые в результате повышения пенсионного возраста "задержатся" на рынке труда, где интенсивно внедряются новейшие технологии, требующие актуальных знаний?

О том, что происходит на рынке труда в последние годы - читайте по ссылке.

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