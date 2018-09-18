Работа достанется… автоматизированному. Невзирая на возраст

Эксперты Всемирного экономического форума (WEF) совместно с Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners опубликовали доклад «Будущее рабочих мест 2018», в котором прогнозируется состояние рынка труда на ближайшие годы. В исследовании говорится, что нас ждёт крупное обновление рабочих мест из-за постоянного внедрения современных технологий. И это впрямую касается нашей, «стариковской», темы: как выживать в конкуренции с молодыми кадрами в условиях, когда срок выхода на пенсию увеличивается?

Специалисты опросили работодателей из 20 стран, общий объём экономик которых составляет 70% мирового ВВП. Всего в исследовании приняли участие 313 компаний с числом сотрудников, приближающимся к отметке в 15 миллионов человек.

Эксперты и работодатели сошлись во мнении, что в будущем автоматизация производственного процесса и повсеместное внедрение роботов приведёт к значительной потере рабочих мест: уже к 2020 году почти 75 миллионов человек могут остаться без работы. С другой стороны, появится необходимость в новых работниках, которые смогут управляться с внедрёнными технологиями. В докладе предполагается, что количество новых рабочих мест превысит даже их потери: компаниям понадобится приблизительно 133 миллиона обученных сотрудников к 2020 году.

Партнер Strategy Partners и руководитель проекта в России Алексей Праздничных поделился с «Лентой.ру» прогнозами относительно рабочего будущего нашей страны: «В России, по самым скромным оценкам, может быть сокращено до 30 процентов персонала практически во всех секторах. Два основных фактора, которые будут влиять на это, — низкая производительность труда и появление новых технологий».

И такое мнение подтверждается реальными фактами. Уже к концу 2017 года машины и алгоритмы занимали треть всего времени, потраченного на создание услуг и товаров. В 2022 году роботы начнут выполнять ещё больше функций и возьмут на себя 42% всего времени производства, а в 2025 году этот показатель может достигнуть отметки в 52%, значит, машины будут работать больше людей.

Очевидно, что такой процент технологий в процессах производства и оказания услуг не может не сказаться на рынке труда. Праздничных рассказал о трёх вариантах решения этой проблемы, по мнению российских компаний: «Вместо переобучения и развития компетенций текущего персонала планируют нанимать новых сотрудников с новыми навыками, автоматизировать рабочие процессы и использовать пул временных специалистов».

Эксперты в докладе также отметили определяющие технологии будущего, которые будут оказывать наибольшее влияние на мировую экономику: повсеместное использование больших объёмов данных, высокоскоростной мобильный интернет, искусственный интеллект и облачные технологии. При этом, по словам экспертов, волноваться о том, что машины заберут у нас всю работу, не стоит. Внедрение высоких технологий в процессы производства показало, что наиболее эффективной стратегией в прогрессивной экономике станет совмещение передовых изобретений и обученных кадров, которые смогут передать лишь часть своих обязанностей автоматике, при этом самостоятельно контролируя рабочий процесс.

С другой стороны, подобный подход потребует переобучения сотрудников, а это означает дополнительные траты времени и денег, да и самим работникам придётся приложить усилия, чтобы научиться правильно взаимодействовать с новыми цифровыми алгоритмами. Особенно сильно это может отразиться на пожилых людях, у которых и так хватает проблем с продвижением новой пенсионной реформы.

Вспомним, к примеру, попытку Владимира Путина защитить будущих пенсионеров от увольнения. Уже не раз в новостях обсуждались серьёзные недочёты жёсткой системы наказания работодателей за нарушение трудовых прав людей предпенсионного возраста. Чего стоит директору уволить сотрудника, который ещё не вошёл в зону «предпенсионного риска»? За пять лет до пенсии прогонять никого нельзя, а вот за шесть – пожалуйста!

А теперь прибавьте к этому фактору постоянное внедрение новых технологий, для работы с которыми потребуются обученные специалисты. Ведь это совершенно бесплатный билет на увольнение любого «недопенсионера», которому наверняка будет непросто справиться с бесконечно растущей сложностью цифровых алгоритмов. В этом случае работодатель одним выстрелом убьёт сразу трёх зайцев: никаких штрафов за увольнение не получит, тратиться на переобучение сотрудника не будет, да ещё и эффективно автоматизирует собственное производство, что точно принесёт немалую прибыль.

Сюда же можно приплести обратную проблему, когда «недопенсионеру» или тому, кто ещё не вошёл в опасную «зону риска для работодателей», потребуется не сохранить свою работу, а устроиться на неё. Разве будут директора брать под своё крыло человека «старой закалки», которого придётся ещё и обучать особенностям технологических инноваций? Да и отговорка для начальников какая-то слишком уж простая получается: «Не умеет работать с роботами, вот и не берём!», - логично и даже правильно, жаль, что только с экономической точки зрения – а для обычного человека создаётся безвыходная ситуация, когда его навыки перестают быть востребованными, и весь наработанный за долгие годы жизни опыт теряет какой-либо смысл. Прошу заметить, при всём этом надо учитывать особенности пенсионной реформы, которая только увеличит количество людей трудоспособного возраста.

И получается парадоксальная ситуация. Больше автоматизации – меньше доступных для простого человека рабочих мест, больше пенсионный возраст – больше простых людей, которым эти самые рабочие места требуются.

В итоге силы автоматизации и пенсионной реформы объединятся, чтобы с двойной силой ударить по трудовому рынку для пожилых людей. Но даже если забыть о проблемах повышения пенсионного возраста, всё ещё остаётся открытым важный вопрос, на котором зиждется решение сложностей роботизации. Как пожилые люди справятся с требованиями по повышению квалификации?

Честно говоря, даже у молодого поколения, которое выросло в эпоху скоротечного технологического прогресса, порой возникают трудности с пониманием принципов работы с искусственным интеллектом и различными цифровыми алгоритмами. Для пожилых людей такие технологии могут оказаться совсем тёмным лесом. Тут не то что выход, даже вход найти будет совсем не просто!

Будут ли предприниматься какие-либо действия со стороны государства и компаний-разработчиков современных автоматизированных систем, направленные на качественное упрощение процесса работы с новыми машинами? Будет ли улучшаться процедура повышения квалификации, чтобы старым сотрудникам было легче освоиться в новых рабочих системах? Да и вообще, будут ли предприняты какие-то меры по обязательному сохранению рабочих мест, или автоматизация победит и заставит директоров больше склониться в сторону найма новых, уже обученных специалистов, отвернувшись от тех, кого придётся учить заново?

Слишком много вопросов, слишком мало ответов. Одно известно точно: обойти крупномасштабный наплыв роботов не удастся, остаться нетронутым во время этого наводнения, скорее всего, тоже не получится. А вот результат такой кардинальной смены экономических полярностей всё-таки может оказаться положительным или, по крайней мере, без слишком острых углов. Всё зависит от того, захотят ли правительство и главы крупных компаний что-то предпринять, или останутся в обнимку с роботами с одной стороны и огромной кучей денег с другой, напрочь забыв о своих бывших сотрудниках.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ