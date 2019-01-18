Морила голодом 45 кошек и будет наказан: во всем мире живодерство ставится вне закона

В Гонконге 29-летняя женщина держала в своей квартире 45 кошек. Она совсем не заботилась о бедных животных, из-за чего те были истощены и слабы. Теперь женщине придётся отвечать за жестокое обращение с животными перед судом.

Спасительная жалоба в общество защиты животных SPCA помогла кошкам наконец-то избавиться от своей жестокой хозяйки. Домашние животные больше недели находились в запертой квартире без воды и еды. По рассказам очевидца, «они были слабыми, тощими, с грязной и свалявшейся шерстью». При этом многие животные были породистыми.

Хозяйка вернулась домой «вовремя»: сотрудники экстренной службы как раз выламывали её дверь. Женщину поместили под стражу, теперь ей грозит до трёх лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч гонконгских долларов, более 1,5 миллиона рублей.

В нашей стране происходят не менее печальные истории. Недавно мужчина из Калининградской области задушил собаку прямо на глазах у 11-летнего ребёнка. За этот ужасный поступок ему грозит до пяти лет лишения свободы. Радует в этой печальной ситуации то, что в России закон наконец-то встал на защиту беззащитных животных. Не так давно силами Думы у них наконец-то появились хоть какие-то права, да и люди стали всё больше думать о братьях наших меньших. Кто знает, может, следующие молодые поколения будут гораздо больше ценить окружающих нас живых созданий.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ