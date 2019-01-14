Убийство соседской таксы на глазах у ребенка: мужик может и сесть, лет до пяти...

Житель города Светлого Калининградской области убил собаку на глазах у ребенка. В отношении него возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными на жителя, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась местная жительница. Она рассказал, что сосед задушил ее таксу на глазах у 11-летнего сына. Причиной послужило то, что собака забежала на придомовую территорию мужчины.

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По инф. rosbalt.ru

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