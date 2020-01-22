«Мне нужно было доказывать, что я сама что-то могу»: дочь Николая Сличенко рассказала об отношениях в звёздной семье

В декабре минувшего года Николай Сличенко отметил свой 85-й день рождения. Поздравления он принимал не только лично, но и на телевизионных экранах - прямо в эфире программы «Привет, Андрей!». На шоу также пришла дочь артиста, которая рассказала немало любопытных семейных историй.

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Николай Сличенко в своё время прославился как «главный цыган страны» и герой фильма «Свадьба в Малиновке». Его дочь, ныне уже 57-летняя, Тамилла Сличенко с самого детства равнялась на своих родителей. Она гордилась творческими успехами отца, да и сам звёздный папа поддерживал дочку во всех начинаниях. Впрочем, со временем Тамилла стала задумываться о том, может ли она справиться с жизненными трудностями без помощи родителей.



Однажды девушка уехала в США, где поступила в элитное учебное заведение, но долго там она не продержалась. Вскоре Сличенко так сильно заскучала по своей семье, что решила вернуться на родину.



- Папина популярность мне мешала. Мне нужно было доказывать, что я сама что-то могу, а папа ни при чем, – призналась дочь артиста.



Честно говоря, подобные проблемы были даже у сына Тамиллы, которого назвали в честь знаменитого деда. Николай-младший попробовал свои силы в шоу «Фабрика звёзд», но до финала добраться не смог. Тогда парень решил «сменить курс» и пошёл учиться в ГИТИС, где решил пробиваться в творческом мире без помощи фамилии звёздного деда. Сейчас, замечает Тамилла, её сын занимается поиском себя — например, очень интересуется философией.



О творческих успехах самого Николай Сличенко можно говорить долго. Его заслуженно считают одним из лучших артистов СССР за прекрасные кинороли и работу на сцене театра «Ромэн». Вдобавок к этому, Николай был худруком любимого многими театра.



Не стоит забывать, что Сличенко – очень даже примерный семьянин. Уже 60 лет он женат на актрисе Тамилле Казымовой. В этих отношениях на свет появились три ребёнка. За столь долгую совместную жизнь супруги почти никогда не расставались. Лишь однажды Николай уехал в Париж на гастроли, но после этого он больше никогда не оставлял свою возлюбленную в одиночестве.

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