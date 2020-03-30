Михаил Вашуков назвал причины распада его дуэта с Бандуриным

Популярный юморист-куплетист Михаил Вашуков на днях стал гостем программы «Судьба человека», в которой рассказал о своей жизни и творчестве.

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Карьера артиста началась в советские времена, когда он вместе с Николаем Бандуриным создал дуэт. Их коньком стало исполнение юмористических частушек. Вашуков играл на гитаре, а Бандурин на миниатюрной гармошке. Выступления очень понравились зрителям, а многие куплеты, что называется, «ушли в народ».

К сожалению, после 23 лет совместной работы, в 2006 году дуэт распался. По словам Михаила, причина конфликта очень банальна — деньги. Бандурин даже обвинил Вашукова в воровстве, так как, по его мнению, недополучал причитающиеся ему гонорары. Николай, в свою очередь, считает, что конфликт начался из-за жены Вашукова — Валентины, которой тоже вечно не хватало денег. Она считала, что её мужа всё время в чём-то обделяют. Также супругу артиста сильно раздражало, что финансовым директором в итоге стала Марина (жена Николая).

Тогда участники дуэта приняли решение «отдохнуть» друг от друга месяц, а потом решить, что делать. Но это не помогло сохранить коллектив. В результате Михаил стал готовить для себя сольную программу, а Николай уехал на гастроли с новым партнёром.

По словам Вашукова, это был очень трудный период в его жизни. Он всё происходящее воспринимал как предательство, а однажды просто ушёл из дома и всю ночь ходил по улицам.

Сейчас все эти события Михаил вспоминает с улыбкой и считает, что всё, что ни происходит в жизни — всегда к лучшему. Недавно артисту исполнился 61 год, но Михаил Юрьевич не собирается уходить со сцены, а наоборот, готовит новые творческие проекты.

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