ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Семейные скандалы Любови Казарновской
2020-03-20-17-17-54
Личная жизнь Любови Казарновской – тема отчасти запретная. Певица нечасто рассказывает о событиях, которые принесли ей немало душевных страданий.
Иосиф Пригожин не одобряет поведение звёзд во время вспышки коронавируса
2020-03-09-15-27-06
Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Талантливые дети Джоли и Питта: чем занимаются наследники звёздной пары?
2020-03-14-02-54-38
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
«Она мне никто»: Ирина Понаровская не хочет общаться с бывшей приёмной дочерью
2020-03-08-06-58-32
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Рецепт похудения Надежды Бабкиной одобрили диетологи
2020-03-08-15-00-16
Популярная российская певица Надежда Бабкина в программе «Секрет на миллион» рассказала о своих методах борьбы с лишним весом в самые короткие сроки.

Лолита рассказала о нападении на её маму в центре Киева
Анастасия ШИЛОВА   
04 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

На днях вышло большое интервью популярной российской певицы с украинскими корнями Лолиты Милявской украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В том числе артистка рассказала о нападении на её маму, которое произошло в Киеве.

Лолита рассказала о нападении на её маму в центре Киева


Алла Дмитриевна вместе с внучкой Евой (дочерью Лолиты) шли домой после учёбы. Они разговаривали на разные темы, как вдруг кто-то ударил женщину сзади и спросил, почему она разговаривает на «собачьем языке». Сначала мать Лолиты даже не поняла, что произошло и чего хочет этот человек. К счастью, конфликт заметили прохожие, начали возмущаться таким поведением неизвестного и грозить вызвать полицию. В итоге хулиган поспешил скрыться.

По мнению певицы, это вовсе не простое хулиганство, такие люди должны строго отвечать за свои поступки. После этого инцидента певица наняла охрану для своей семьи.

По словам Милявской, она прекрасно понимает, что это скорее исключение, чем правило. Большинство киевлян нормально относятся к людям, которые говорят на русском языке.

Напомним, что сама Лолита родилась в городе Мукачево и проживала во Львове и Киеве. Но с 2017 года въезд на Украину ей запрещён, даже чтобы посетить родственников.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 