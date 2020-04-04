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На днях вышло большое интервью популярной российской певицы с украинскими корнями Лолиты Милявской украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В том числе артистка рассказала о нападении на её маму, которое произошло в Киеве.
Алла Дмитриевна вместе с внучкой Евой (дочерью Лолиты) шли домой после учёбы. Они разговаривали на разные темы, как вдруг кто-то ударил женщину сзади и спросил, почему она разговаривает на «собачьем языке». Сначала мать Лолиты даже не поняла, что произошло и чего хочет этот человек. К счастью, конфликт заметили прохожие, начали возмущаться таким поведением неизвестного и грозить вызвать полицию. В итоге хулиган поспешил скрыться.
По мнению певицы, это вовсе не простое хулиганство, такие люди должны строго отвечать за свои поступки. После этого инцидента певица наняла охрану для своей семьи.
По словам Милявской, она прекрасно понимает, что это скорее исключение, чем правило. Большинство киевлян нормально относятся к людям, которые говорят на русском языке.
Напомним, что сама Лолита родилась в городе Мукачево и проживала во Львове и Киеве. Но с 2017 года въезд на Украину ей запрещён, даже чтобы посетить родственников.
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Лолита рассказала о нападении на её маму в центре Киева
На днях вышло большое интервью популярной российской певицы с украинскими корнями Лолиты Милявской украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В том числе артистка рассказала о нападении на её маму, которое произошло в Киеве.
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