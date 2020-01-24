Людмила Поргина рассказала о «любовницах» Николая Караченцова

Очередной гостьей Леры Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" стала актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова. Она рассказала о семье, работе и об отношениях с мужем, когда он ещё был жив.

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В том числе Поргина прокомментировала и слухи о романе Караченцова с известной актрисой Ольгой Кабо. По словам вдовы, она знала о возможной связи мужа на стороне и поэтому прямо спросила супруга, нравится ли ему Кабо. На что он ответил: "Никаких чувств у меня к ней нет и уходить из семьи я не собираюсь".



Николай Петрович всегда очень серьёзно относился к браку, поэтому до конца оставался верен супруге и семье. Однако, как призналась Людмила Андреевна, если бы он решил уйти, она не стала бы устраивать скандалы, а просто приняла бы его решение. Тем более, что Поргина считает Ольгу очень хорошей женщиной и даже сейчас поддерживает с ней дружеские отношения.



Напомним, что немногим ранее, балерина Кировского театра Елена Дмитрова в прессе утверждала, что встречалась с Николаем Караченцовым в течении 23 лет. Они то расходились, то сходились. Николай обещал ей уйти от жены как только подрастёт сын. Он говорил, что "просто там живёт и всё", а чтобы возлюбленная поверила ему, даже обещал с ней обвенчаться. Потом произошла трагедия - Николай тяжело пострадал в ДТП, и всё прекратилось. Елена хотела во всём признаться Людмиле, но затем решила, что это может негативно отразиться на состоянии Николая... и в конце концов передумала.



Поргина не верит в правдивость рассказов Елены и считает, что это обычная попытка заработать деньги и популярность на имени великого артиста. По её словам, за прожитые 40 лет в браке им с мужем пришлось многое преодолеть. Кроме аварии, это были и проблемы с алкоголем, и трудности на работе, но они с супругом никогда не были на грани развода. А сейчас Людмила ведёт активную работу по сохранению творческого наследия Николая Петровича.

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