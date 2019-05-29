Любовник первой жены Иосифа Пригожина оставил его детей без квартиры

Продюсер Иосиф Пригожин трижды был женат, но только недавно узнал, что деньгами, которые он передавал детям от первого брака, пользуется совсем другой человек. Оказалось, большая часть финансов достаётся новому избраннику экс-супруги Пригожина Елены.

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По словам продюсера, бывшая жена всегда жила в свое удовольствие. Она тратила его деньги, при этом не желая ничего делать по хозяйству. Несмотря на то, что у них родились дети, супруги не смогли найти общий язык и развелись. Иосиф всегда помогал сыну и дочери финансово и даже купил им по машине и квартире в Москве.



Недавно же выяснилось, что деньгами пользовались не только дети, но и второй муж Елены. К тому же, тот уговорил уже взрослых детей продать одну из квартир и подаренный участок в Подмосковье. Это очень возмутило Пригожина, который особенно недоволен тем, что Дмитрий и Данайя идут на поводу у совершенно постороннего человека. Отец всерьез обиделся на обоих наследников, ведь они знали, но ни словом не обмолвились, что на "их" деньги живет еще и возлюбленный матери.



Ни Елена, ни её уже законный муж не работают и проедают деньги, полученные от продажи квартиры. 30-летний Дмитрий недавно хотел встретится с родным отцом, но заявил, что придёт на встречу только с отчимом, потому что они вместе хотят открыть собственный бизнес, и им нужна помощь.



От такого общения Пригожин отказался. По его словам, он очень хотел поговорить с сыном, с которым 3 года не виделся, но не на таких условиях. Отец стремился дать своим детям всё самое лучшее, но они не оценили его помощи. 22-летняя дочь и вовсе пошла по стопам матери и ведёт такой же образ жизни, не стремясь даже получить образование. Почему так произошло и что движет уже взрослыми детьми, Пригожин не понимает. А что вы думаете по этому поводу?

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