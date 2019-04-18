Иосиф Пригожин рассказал о своей главной ценности — семье

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин вместе уже почти 15 лет. Посетив программу “Однажды” мужчина рассказал, что именно с Валерией он понял, что такое настоящее счастье.

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От первого брака у Пригожина есть двое детей. Однако в первом браке он не чувствовал семейного счастья. После развода продюсер какое-то время проживал в гражданском браке, но желания каждый вечер возвращаться домой так и не появилось.



Иосиф Игоревич всегда хотел настоящую семью, с которой можно достойно встретить старость. Как только он увидел певицу Валерию, то сразу почувствовал — это его половинка. Несмотря на то, что у артистки был горький опыт отношений и дети, Пригожин начал ухаживать за ней. По его словам, влюблённые люди ценят и уважают не только своего избранника, но и всё, что ему дорого.

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Теперь Иосиф Пригожин с уверенностью заявляет, что семья для него - всё. Он старается максимально оберегать свою супругу, и каждый день делать её ещё более счастливой. В прошлом году пара обвенчалась, и они счастливы вместе, несмотря на отсутствие совместных детей. Известно, что однажды Валерия всё же забеременела, но потеряла ребёнка - предположительно из-за действия антибиотиков, которыми лечила инфекцию.



Не меньше, чем о жене, Пригожин заботится и о своей маме, проживающей за границей. Динара Якубовна очень тепло отзывается о сыне и отмечает, что даже когда он сильно занят, то находит время поговорить с ней по телефону. Пригожин зовёт её к себе, но женщина не хочет менять место жительства - в Израиле проживают родственники, да и климат более подходящий для её здоровья.



Несмотря на все стереотипы, семейное счастье всё же во многом зависит от мужчины. Валерии очень повезло, что рядом с ней оказался такой заботливый муж. Он смог завоевать её доверие и покорить сердце, а она, в свою очередь, создает для него домашний уют и тепло.



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