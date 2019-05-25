Интересные факты об образовании со всего света

Очень долгий путь к своему диплому проделал Роберт Кронин. Он начал учиться в Принстонском университете еще в далеком 1948 году, а закончил только в 2000-ом. И таким образом на свое обучение Роберт потратил целых 52 года. Известно, что изучал этот то ли слишком ленивый, то ли вопреки чему-то слишком упорный человек биологию. И получил диплом уже будучи дедушкой, разменяв восьмой десяток.

К слову, диплом как работа требует всесторонних и глубоких знаний по выбранной специальности, для написания такого труда от студента требуются большие усердие и упорство. И не все могут выполнить эту работу самостоятельно. Некоторые студенты обращаются в фирмы, где можно получить уже готовую дипломную работу, а иногда даже и приобрести сам документ, например, диплом СССР. Пути к образованию бывают и такие, не все, конечно, пользуются данными предложениями, но некоторым это подходит.

Доктор наук в 90 лет

Не всем удается получить степень доктора наук в годы, когда такое звание получает большинство. И есть просто невероятные исключения. Например звания доктора наук Элизабет Эйчелбаум получила аж в 90 лет. Бабушка, как пишут источники, была очень счастлива от этого события.

Диплом - бумажка и диплом - корочка

Качество знаний выпускника российского университета 19 века можно приравнять к знаниям современного специалиста (а возможно, что и кандидата наук). В то время в дипломе указывалось, что его обладатель - кандидат в области какой-либо науки. Например, кандидат права. В качестве подтверждения уровня образования выпускника в дипломе подписывался весь профессорский состав, который преподавал обязательные к изучению предметы. При этом сам диплом выглядел как лист бумаги. В 30-е годы прошлого века форма диплома вуза изменилась. Он стал иметь вид картонной "книжки", такие "корочки" выдаются большинством вузов и в наши дни.

Предложение о самом дорогом курсе обучения

Самый дорогой по стоимости курс обучения предлагает английская школа юных леди и джентльменов. Цена за месяц здесь составляет около 80 тысяч фунтов стерлингов.

Выше стоимость труда у работников с дипломом

Диплом о высшем образовании очень выгодно иметь в Соединенных Штатах Америки. Там такие специалисты получают зарплату примерно в 2,5 раза больше, чем сотрудники, которым не довелось получить пройти обучение в высшей образовательной цепочке и получить заветные корочки.

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