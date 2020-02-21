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Звезда капитал-шоу "Поле Чудес" Леонид Якубович также решил высказался о размерах своей пенсии. По словам Якубовича, на данный момент он получает около 23 тысяч рублей.
Он прямо заявил, что не понимает, почему он, проработав почти 60 лет, заслужил такую маленькую пенсию. Ведущий рассказал, что начиная с 1961 года государство ежемесячно высчитывало с его зарплаты 13% в пенсионный фонд. Поэтому ему странно слышать, что в пенсионном фонде нет денег для повышения выплат. "Всё это грустно", — констатировал Якубович.
К счастью, Леонид Аркадьевич сейчас работает и поэтому может позволить себе не снимать пенсию с карточки. Когда на счету накопится достаточная сумма, он планирует отдать её дочери и внучке, которые сейчас учатся.
Также Леонид Аркадьевич отметил, что в ближайшее время вряд ли удастся решить проблему маленьких пенсий в России. А что касается пенсионной реформы, то у Якубовича к государству только один вопрос - "ну куда делись мои деньги?". Стоит отметить, что в этом вопросе его полностью поддерживают и другие известные люди, причастные к отечественному шоу-бизнесу - например, Юлий Гусман, Александр Друзь, Регина Дубовицкая.
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Леонид Якубович не понимает, куда делись его «пенсионные» деньги
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