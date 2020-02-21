Леонид Якубович не понимает, куда делись его «пенсионные» деньги

Звезда капитал-шоу "Поле Чудес" Леонид Якубович также решил высказался о размерах своей пенсии. По словам Якубовича, на данный момент он получает около 23 тысяч рублей.

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Он прямо заявил, что не понимает, почему он, проработав почти 60 лет, заслужил такую маленькую пенсию. Ведущий рассказал, что начиная с 1961 года государство ежемесячно высчитывало с его зарплаты 13% в пенсионный фонд. Поэтому ему странно слышать, что в пенсионном фонде нет денег для повышения выплат. "Всё это грустно", — констатировал Якубович.



К счастью, Леонид Аркадьевич сейчас работает и поэтому может позволить себе не снимать пенсию с карточки. Когда на счету накопится достаточная сумма, он планирует отдать её дочери и внучке, которые сейчас учатся.



Также Леонид Аркадьевич отметил, что в ближайшее время вряд ли удастся решить проблему маленьких пенсий в России. А что касается пенсионной реформы, то у Якубовича к государству только один вопрос - "ну куда делись мои деньги?". Стоит отметить, что в этом вопросе его полностью поддерживают и другие известные люди, причастные к отечественному шоу-бизнесу - например, Юлий Гусман, Александр Друзь, Регина Дубовицкая.

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