Легенда среди парикмахеров: скончался создатель стиля «браш» Патрик Алес

Во Франции на 89-ом году жизни скончался настоящий изобретатель от мира моды – Патрик Алес. Это его стоит благодарить за объёмную укладку, которой даже в наши дни пользуются многие женщины мира. Когда-то парикмахер работал с Катрин Денев и Бриджит Бардо, а в итоге он увлёкся созданием натуральных шампуней, за основу которых Алес брал лекарственные растения.

Человек-легенда, которого почти никто не знал. Великий парикмахер Патрик Алес так и не дал своё имя бренду, хотя он сделал для мира красоты не меньше, чем Жак Дессанжа или даже Карл Лагерфельд.

Будущий изобретатель появился на свет в 1931 году на севере Испании, но вскоре он был вынужден эмигрировать с родителями во Францию из-за жестокой гражданской войны на родине. В Париже в 16-летнем возрасте юноша стал подрабатывать курьером в парикмахерском салоне, а потом он сам начал понемногу стричь других людей.

Легендарное изобретение под названием Le Brushing или просто «браш» Алес подарил миру в 1964 году. Именно ему принадлежит идея укладывать влажные волосы с помощью крупной щетки и фена ради создания незабываемого объёма. Такая техника серьёзно подтолкнула моду на объёмные округлые прически, да и сегодня многие женщины не отказывают себе в попытках повторить этот приём в домашних условиях. Казалось бы, надо всего накрутить волосы на крупную щётку у самых корней, а потом просушить их феном по всей длине. Впрочем, редко когда удаётся применить этот приём также эффектно, как это делает салонный мастер.

В 1965 году парикмахер открыл собственный салон красоты в Париже, где он всеми силами пытался «сделать женщин более красивыми». От его услуг не отказывались даже Жаклин Кеннеди, Катрин Денев и Эдит Пиаф.

Больше самой красоты Патрик Алес любил только натуральность. Он сам постоянно ходил с косматой бородой и растрепанными волосами. К тому же парикмахер искренне верил в целительную силу растений. Уже в 60-х годах прошлого века он вместе с женой начал разработку «зеленой» формулы шампуня. По идее такое средство должно было позитивно воздействовать на волосы и не вредить рукам мастериц в салонах.

Спустя какое-то время идея стала реальностью! Шампунь с шалфеем, розмарином и репейником получил высокий коммерческий успех, так что Алес смог основать компанию Ales Group в 1969 году, а выпускал он свою продукцию под брендом Phyto.

Сам Алес всегда признавался, что его продукция насквозь пропитана полезными растениями: в его средствах для волос, кожи и парфюмерии используется около 500 растений.

Стоит отметить, ни один из брендов Алеса не носил его имени. Изобретатель всегда держался в тени, а в 2015 году он даже ушёл с поста президента собственной компании. Чуть позже Алес отдал бразды правления своему сыну Ромэну. Последние годы жизни Патрик Алес оставался в Провансе, где наблюдал за красотой природы вместе со своей женой.

В модном мире существует немало талантов и изобретателей, которые поделились с жителями Земли своим восприятием такой разной красоты. К примеру, ещё в феврале праздновала своё 85-летие изобретательница мини-юбки Мэри Куант. В декабре прошлого года отпраздновал свой юбилей отечественный дизайнер-легенда Александр Васильев.

Но вместе с юбилярами были и трагедии: 19 февраля 2019 года скончался Карл Лагерфельд, который целых 36 лет стоял во главе одного из самых знаменитых модных домов планеты – Chanel.

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