Легенда «Грязных танцев» и звезда «Привидения»: непростая судьба Патрика Суэйзи

Патрик Суэйзи и не мечтал стать актёром первой величины, но в результате долгих и упорных трудов он смог взобраться на творческий Олимп. К сожалению, так же быстро и неожиданно актёр упал вниз, где его ожидали депрессия и алкоголизм. Всё это время рядом с легендой была его верная жена, которая до самого последнего дня поддерживала Патрика изо всех сил.

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А началась судьба Патрика Уэйна Суэйзи в 1952 году в Хьюстоне, штат Техас. Патрик воспитывался в многодетной семье, так что с самого детства он научился добиваться всего упорством и постоянным трудом. Для многих поклонников актёра это будет неожиданностью, но свой путь к славе он начинал вовсе не с театральных подмостков – юноша мечтал о балетной карьере.



Его мать как раз владела балетной школой, так что с радостью приняла желание своего сына. Только вот одноклассники часто дразнили Патрика за «девчачьи» увлечения, на что мальчик даже не мог нормально ответить из-за своей природной мягкости. Тогда мама помогла своему отпрыску и отдала его в секцию восточных единоборств. Однажды, вспоминала мать актёра, пятеро мальчиков избили Патрика. После этого он просто попросил тренера, чтобы тот разрешил подраться с каждым по отдельности. Тот "поединок" будущий артист никому не проиграл.



Парню удалось закончить две балетные школы, после которых он направился в Нью-Йорк. Талантливый молодой человек почти сразу стал звездой Бродвея, но профессиональному увлечению танцами сильно мешала давняя травма колена. Патрику приходилось терпеть сильнейшую боль, чтобы выступать перед любимой публикой. Однажды врачам пришлось сделать ему операцию на ноге, после которой дорога в мир танцев окончательно закрылась перед артистом.



Выход из ситуации вновь нашла его мама. Она вспомнила, что когда-то в детстве Патрика брали на небольшие роли в сериалах - так почему бы не попробовать себя в кино? Послушавшись совета родительницы, Патрик отправился покорять мир кинематографа. Началось всё с картины «Скейттаун», а потом роли пошли одна за другой. Патрик показал себя в фильмах «Изгои», «Красный рассвет», «Север и Юг».



Но истинную славу артисту принесло его любимое увлечение. Неудивительно, что роль в «Грязных танцах» досталась именно Патрику, который отлично разбирался в тематике фильма. Его партнершей по фильму стала Дженнифер Грей, а в их дуэт влюбились миллионы зрителей по всему миру.



Во многом слава пришла к малобюджетной драме о танцорах из разных слоёв общества из-за стараний сценариста и продюсера Элинор Бергстин. Она буквально сделала историю о себе, ведь когда-то она сама ездила в лагерь КэтсКиллс, где принимала участие в соревнованиях по «грязным танцам».



Долгие семь лет Элинор правила сценарий, но режиссеры боялись выпустить на экраны историю с эротическим подтекстом. В 1997 году всё наконец-то получилось. Звуковое сопровождение фильма заслужило «Оскар», а звёздная парочка главных героев получила номинации на «Золотой глобус». Любопытно, что в фильме герои любили друг друга, но в жизни актёрам было крайне непросто ужиться на одной сцене.



После «Грязных танцев» Патрик Суэйзи стал, как говорится, нарасхват. Каждый год появлялся новый фильм с его участием, а очередным великим успехом стала картина «Привидение» с Деми Мур. В 1990-м году она получила целых пять номинаций на «Оскар»!



- Патрику пришлось потрудиться, чтобы его воспринимали серьезно в Голливуде. В нем было что-то очень грубое, но в то же время — прекрасная, нежная, чувственная манера играть, – описывала Мур труды своего коллеги.



После этого фильма Патрик снялся в удачной картине «На гребне волны», но потом его карьера пошла под откос. Работы в кино было меньше, а все оставшиеся роли оказались провальными.



Актёр всегда старался делать всё идеально, так что и любовь свою он выбрал правильно. Лиза Ниеми училась с ним ещё в балетной школе, но осталась с Патриком до его последнего вздоха. Детей у семейной пары не было, ведь Лиза, к сожалению, страдала от бесплодия.



При этом она умудрялась постоянно поддерживать своего мужа, даже когда ему было особенно тяжело – в момент заката актёрской карьеры. Ближе к середине 1990-х годов Патрик начал пить, из-за чего он терял контроль над собой. Но Ниеми была готова помогать своему мужу бороться с проблемами.



- Нет идеальных отношений, ты просто не сдаешься. И, конечно, бывают плохие времена. Но я бы была с Патриком еще миллион раз, если бы могла, – признавалась она.



Женщине даже удалось уговорить актёра пройти курс реабилитации, после чего проблемы с алкоголем ушли в прошлое… но на их месте появились новые.



Когда Патрику было 55 лет, у него диагностировали рак поджелудочной железы в четвертой стадии. Самочувствие актёра становилось всё хуже и хуже, но он продолжал сниматься, даже писал мемуары. Врачи старались спасти Патрика, но всё без толку. В сентябре 2009-го года Суэйзи скончался. Совсем недавно, 18 августа, Патрику Суэйзи могло бы исполниться 67 лет.

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