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Лариса Долина пришла на телепередачу в «ночнушке с халатом»
Анастасия ШИЛОВА   
07 Марта 2020 г.
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Недавно певица Лариса Долина стала гостьей программы «Вечерний Ургант». В ходе беседы она рассказала, что возвращается в мюзиклы, так как это её любимый жанр. И сейчас артистка репетирует одну из ролей в спектакле «Суинни Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», премьера которого состоится 13 марта в Театре на Таганке.

Лариса Долина пришла на телепередачу в «ночнушке с халатом»


Напомним, что до этого Долина уже играла в мюзиклах «Мата Харри» и «Чикаго». По её словам, и на этот раз зрителей ожидает оригинальный сюжет и яркие образы.

Долина всегда любила экспериментировать и охотно соглашается на необычные роли. Сейчас певица готовится к новому гастрольному туру, во время которого поклонники смогут не только услышать старые хиты, но и оценить новые.

Однако после выхода программы всё это отошло на второй план, а в соцсетях стали обсуждать внешний вид и наряд Ларисы Александровны. Некоторые считают, что Долина уже непохожа на себя из-за большого количества пластических операций. Нашлись и те, кто заступился за певицу «для её возраста выглядит прекрасно».

Но большая часть критики досталась наряду артистки, который пользователи Сети охарактеризовали как «ночнушка с халатом». И это несмотря на то, что «бельевой» стиль в одежде популярен уже не первый год. Может быть, дело в том, что широкое фиолетовое платье надела 64-летняя Долина, а не юная манекенщица, как это обычно бывает?..

Зато на этот раз никто не стал покритиковать звезду за лишний вес. Известно, что Лариса Александровна в последнее время упорно занималась своей фигурой. По её словам, сейчас у неё нет каких-то особых диет или программы занятий на тренажёрах: «Просто стараюсь жить, получая удовольствие от всего». Для поддержания физической формы Долина много гуляет на свежем воздухе. Певица считает, что уже давно никому ничего не нужно доказывать, проводит время с любимой семьёй… и выглядит при этом ничуть не хуже (а то и лучше!), чем в периоды строгих диет и изнуряющих упражнений.

Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"

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