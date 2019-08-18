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Ксения Собчак хочет жить по своим правилам, потому что чужие кажутся ей слишком скучными
Ульяна АНТОНОВА   
18 Августа 2019 г.
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Ксения Собчак - яркий представитель поколения 35+. Телеведущая, политик, молодая мама, общественный деятель... у неё на всё есть собственное мнение, которое вполне отражает философию жизни её ровесников.

Ксения Собчак хочет жить по своим правилам, потому что чужие кажутся ей слишком скучными


На днях Ксения опубликовала очередной пост в своём Инстаграм, в котором объяснила, почему не хочет "вести себя нормально". Оказалось, что виной всему - обычная скука, которая ещё со времен Печорина донимает "молодых и пылких", заставляя их совершать неприглядные поступки.

В комментариях некоторые пользователи назвали такое отношение в жизни модным нынче понятием - "любить себя". Другие же посетовали на недостаток воспитания у Ксении Анатольевны.

Интересно, а что бы сказал на всё это отец телеведущей - первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак? Увы, этого мы уже никогда не узнаем.

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