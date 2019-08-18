Ксения Собчак хочет жить по своим правилам, потому что чужие кажутся ей слишком скучными

Ксения Собчак - яркий представитель поколения 35+. Телеведущая, политик, молодая мама, общественный деятель... у неё на всё есть собственное мнение, которое вполне отражает философию жизни её ровесников.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

На днях Ксения опубликовала очередной пост в своём Инстаграм, в котором объяснила, почему не хочет "вести себя нормально". Оказалось, что виной всему - обычная скука, которая ещё со времен Печорина донимает "молодых и пылких", заставляя их совершать неприглядные поступки.

В комментариях некоторые пользователи назвали такое отношение в жизни модным нынче понятием - "любить себя". Другие же посетовали на недостаток воспитания у Ксении Анатольевны.



Интересно, а что бы сказал на всё это отец телеведущей - первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак? Увы, этого мы уже никогда не узнаем.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ