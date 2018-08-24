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Дочь Нины Руслановой: "Все в порядке, через 10 дней будем дома!"
По инф. rosbalt.ru   
24 Августа 2018 г.
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Дочь народной артистки РФ Нины Руслановой Олеся Рудакова опровергла информацию о том, что актрису госпитализировали из-за проблем с сердцем.

«С Ниной Ивановной все в порядке, это плановое обследование. После операции на сердце ей поставили митральный клапан. Мы ежегодно проходим диагностическое обследование. Все в порядке, через 10 дней будем дома», — уточнила Рудакова.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года. С ее участием — более 100 фильмов, среди них: «Короткие встречи», «Завтра была война», «Дважды рожденный», «Собачье сердце», «Мой друг Иван Лапшин».

По инф. rosbalt.ru

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