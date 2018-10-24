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Китаянка несколько дней не расставалась с телефоном: перестали двигаться пальцы!
Егор Стуков, по сообщениям СМИ   
24 Октября 2018 г.
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Для китаянки из города Чанша, провинции Хунань, бесконечное «сидение» в мобильном телефоне закончились походом к врачу: она не смогла согнуть пальцы после нескольких дней с аппаратом в руках. Об этом пишет Shanghaiist.

А началось всё с обычного недельного отпуска. На отдыхе женщина проводила так много времени с телефоном, что ни на секунду не выпускала заветный аппарат из руки. Разве что перед сном ей приходилось убирать свой любимый гаджет. Прошло несколько дней, и женщина почувствовала боль в кисти правой руки, а её пальцы отказались сгибаться.

В итоге китаянка решила пойти к врачу, который обнаружил у неё теносиновит — воспаление синовиальных влагалищ сухожилий. Лечение вернуло подвижность пальцев женщины в норму, но врач настоятельно рекомендовал ей иногда забывать про свой телефон, чтобы рука могла хоть немного отдохнуть от непрерывной работы.

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