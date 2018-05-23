ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Власти разрешат китайцам "размножаться сколько захотят"
По инф. rosbalt.ru   
23 Мая 2018 г.
Изменить размер шрифта

В Китае могут отменить все ограничения на число детей в семье. Как сообщает Bloomberg, пойти на такой шаг власти страны намерены для того, чтобы предотвратить старение населения.

china 32

Отмечается, что решение может быть принято к концу этого года, а вступить в силу уже в 2019 году.

Напомним, с 1970-х годов Китай проводил политику «одна семья — один ребенок». В 2016 году в стране вступил закон, разрешающий гражданам страны иметь двоих детей.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:
 