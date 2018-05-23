Власти разрешат китайцам "размножаться сколько захотят"

В Китае могут отменить все ограничения на число детей в семье. Как сообщает Bloomberg, пойти на такой шаг власти страны намерены для того, чтобы предотвратить старение населения.

Отмечается, что решение может быть принято к концу этого года, а вступить в силу уже в 2019 году.

Напомним, с 1970-х годов Китай проводил политику «одна семья — один ребенок». В 2016 году в стране вступил закон, разрешающий гражданам страны иметь двоих детей.

По инф. rosbalt.ru

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