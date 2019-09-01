Канал "СТС" оштрафовали из-за песни Лады Дэнс

И снова в центре внимания - слегка подзабытая певица Лада Дэнс, пик популярности которой пришёлся на 90-е годы. На этот раз всё обошлось без подробностей из личной жизни, но причиной обсуждений стала композиция "Девочка-ночь", прозвучавшая в новом телесериале "90-е. Весело и громко".

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Всё дело в том, что правообладатели не давали разрешения на использование данной песни. И как результат, музыкальная компания "Издательство Джем" подала судебный иск на телеканал "СТС" с требованием выплатить компенсации в размере одного миллиона и ста тысяч рублей. После рассмотрения всех материалов суд признал вину телеканала, но размер компенсации был уменьшен почти в четыре раза.



Главным аргументом "СТС", по мнению юристов, стало то, что сам телеканал не участвовал в производстве сериала. Однако суд отклонил эти доводы, так как есть договор, в котором чётко прописано, что канал "СТС" является прямым заказчиком сериала. В итоге канал всё-таки выплатил компенсацию в размере 300 тысяч рублей.



Между тем, именно с этой песни началась сольная карьера Лады Дэнс в 1992 году. Композиция сразу же стала суперхитом и звучала на каждой танцплощадке. После обретения популярности певицу пригласили работать в Германию, где она записывает и исполняет песни в стиле диско. С начала 2000-х годов, вместо активной гастрольный деятельности, певица пробует себя и в актёрском ремесле. Сначала это были эпизодические роли, а потом съёмки в сериалах, самым запоминающимся из них стал "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...".

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