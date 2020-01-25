Ирина Муравьёва отказалась принимать участие в ток-шоу даже за 700 тысяч рублей

Ни для кого не секрет, что многие звёзды кино и эстрады, помимо своей основной работы, успевают подрабатывать и на телевидении. Они становятся героями популярных телешоу на федеральных каналах, получая за это деньги.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Перед участием в передаче с гостем заключается контракт, в котором чётко прописано, что должен делать артист. Например, он обязан отвечать и на каверзные вопросы, касающиеся личной жизни. Взамен гость ток-шоу получает очень приличный гонорар и цифры могут значительно разниться, в зависимости от популярности артиста и рейтинга самой передачи. Однако, к счастью, есть ещё в актёрской среде люди, которые считают подобные "сделки" недопустимыми.



Например, известную актрису Ирину Муравьёву телевизионщикам не удалось уговорить сняться в одном из таких шоу даже за 700 тысяч рублей. Редакторы программы предприняли несколько попыток, но каждый раз получали твёрдый отказ.



Зато на фестивале "Хрустальный Источник" актриса сама ответила на все вопросы журналистов. По словам Ирины Вадимовны, для неё на первом месте всегда была семья, а что касается работы, то "лучше самой уйти из профессии, чем тебя выгонят с позором".



А нам остаётся только гордиться такими артистами, которые, несмотря ни на что, продолжают следовать своим принципам.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ