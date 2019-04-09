«Имя доктора покроется бесчестьем»: детектив обвинил в убийстве собственного отца

Громкие детективные истории прошлого, которые не могут раскрыть до сих пор, порой преподносят страшные сюрпризы тем, кто решился на расследование давно ушедших времён. Так и случилось с детективом из США, который решил раскрыть убийство актрисы 72-летней давности. Чем глубже он погружался в поиски правды, тем больше скелетов доставал из семейного шкафа, ведь убийцей оказался его собственный отец.

Эта история начинается с темноволосой красавицы Элизабет Шорт – самой обычной девушки из глубинки, которая всю жизнь хотела покорять просторы Голливуда. Зачитываясь киножурналами, уже в 19 лет Шорт решила отправиться на поиски своей звёздной популярности.

Но несколько лет усилий пошли прахом, ведь девушка так и не смогла пройти ни одни кинопробы. Всё, что осталось у Шорт – это неизменный успех у мужчин, которым она не стеснялась пользоваться. Дорогие подарки и банковские чеки часто доставались ей от представительных мужчин, жаждущих общества такой красавицы. Тратилась она больше, чем могла себе позволить. Порой Шорт даже на еду не хватало, зато она могла покрасоваться новеньким модным нарядом.

Однажды девушка пошла за новой мечтой и решила стать моделью, но и этому не суждено было сбыться. Утром 15 января 1947 года на одной из улиц обнаружили труп молодой девушки. Обнаженное тело было разрезано пополам ровно по талии, руки заведены за голову, а ноги раздвинуты. По всему телу были видны побои, а самой пугающей деталью стал рот девушки, разорванный до ушей.

Даже бывалые полицейские не сразу смогли отойти от такого ужасающего зрелища, а эксперты говорили о том, что девушку жестоко пытали несколько дней. Убийца выкачал всю кровь из жертвы и вымыл её бензином, так что надежда обнаружить преступника по отпечаткам пальцев была сразу же разрушена. Рядом с телом жертвы детективы нашли пропитанный кровью мешок с цементом.

Уже на следующий день все газеты пестрили пугающими и завлекающими заголовками. Журналисты решили сами создать образ Шорт, который приносил бы выгоду тиражу их газет. Кто-то говорил о вызывающих нарядах девушки, кто-то недвусмысленно намекал на то, что она была элитной проституткой.

Газеты заявляли, что незадолго до смерти девушку прозвали «Чёрным Георгином», подражая известному фильму того времени «Синий Георгин». Только вот родственники и знакомые Элизабет уверяли, что всё это было ложью. В прессе тех времён было непросто найти достоверные сведения о жестоко убитой красавице.

Но уже 21 января 1947 года убийца решил «поиграться» с журналистами и следователями. В офис редактора газеты Los Angeles Examiner позвонил неизвестный и заявил, что вскоре пришлёт письмо с «сувенирами Бет Шорт». Спустя несколько дней появился конверт с надписью: «Вот вещи Георгина». В нём обнаружили свидетельство о рождении Шорт, визитные карточки и фотографии убитой. Текст на конверте в основном был сделан из букв, вырезанных из газет, хотя кое-что неизвестный написал от руки.

Это письмо также тщательно протёрли бензином, что лишний раз намекало на вину отправителя. Спустя несколько дней предполагаемый убийца заявил, что вскоре будет ждать полицейских в указанном месте, чтобы сдаться сотрудникам правопорядка. Только вот на место он не пришёл, так что расследование на этом не закончилось. Зато в полицию постоянно приходили люди, которые признавались в убийстве молодой красавицы.

Однако никого из них так и не осудили. Детективы опросили несколько тысяч человек, сотни стали подозреваемыми. Это дело стало одним из самых масштабных в истории США, но оно так и не пришло к своему логическому завершению.

Убийство Элизабет успело перебраться в массовую культуру США. По этому делу выпустили фильм под названием «Черная Орхидея», сериал «Я ночь», а сотни любителей-детективов из Сети решили сами разгадать все секреты загадочного убийства.

Но никому не удалось приблизиться к разгадке слишком близко… никому, кроме бывшего детектива Стива Ходела. Построив безукоризненную карьеру, он ушёл из полиции и решил основать собственное агентство расследований.

В 1999 году умер его отец Джордж Ходел, который был довольно известным врачом в Голливуде. Бывший детектив собирал личные вещи своего близкого родственника, среди которых он нашёл снимки знаменитого художника-сюрреалиста Мэна Рея. Одна из фотографий привлекла внимание мужчины: на ней была изображена красивая девушка с чёрными волосами – сама Элизабет Шорт.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Уже с этой секунды Стива невозможно было остановить. Он начал собственное расследование, опираясь на полученные ранее данные. Многие свидетели уже были мертвы, вещественные доказательства потеряны. Но ему всё-таки удалось вырвать из лап ФБР материалы об убийстве и важные данные об его отце.

Тогда он и узнал, что Джорджа уже подозревали в этом деле, только вот доказательств в тот раз не хватило. Но умелый детектив сумел найти много подтверждений вины собственного отца. К примеру, экспертиза показала, что девушку разрезали пополам с хирургической точностью, оставив в целости все кости жертвы. Проделать такое мог лишь подготовленный человек, которым как раз и был Джордж.

Вдобавок Стив обнаружил квитанции на покупку двухкилограммовых мешков с цементом, которые его отец приобрел всего за неделю до убийства Элизабет. На месте преступления полицейские нашли такой же мешок.

Уже целых 20 лет Стив разбирается в этом деле, публикуя все улики и зацепки в личном блоге. К тому же детектив выпустил аж четыре книги, в которых он раскрыл страшную сторону личности своего отца.

Но Стив всегда сомневался в своей работе, так что искал подтверждения фактов от действующих профессионалов. Он обратился к одному из сотрудников полиции Лос-Анджелеса, чтобы тот дал оценку найденным доказательствам. Ответ эксперта лишь воодушевил Стива на новые свершения: «Благодаря замечательной детективной работе смелого сына доктора Джорджа Ходела имя доктора покроется бесчестьем».

Уже после выхода первой книги Стива новые доказательства посыпались со всех сторон. Так, обозреватель газеты Los Angeles Times решил написать рецензию на детективное расследование, но в ходе работы случайно обнаружил стенограмму прослушивания дома доктора Джорджа.

В основном в ней нет ничего интересного, но в один момент детективы сделали пометки «Женский крик. Снова женский крик». Однажды Джордж даже без опасений почти признался в убийстве девушки: «Предположим, я убил Черного Георгина. Они не смогут ничего доказать. Они больше не смогут допрашивать мою секретаршу, потому что она мертва».

При этом доктор часто попадался на глаза полицейским. В 1949 году на него пали обвинения в растлении 14-летней дочери, хотя в тот раз суд и даже мать девочки встали на сторону врача. Секретарша, о которой говорил сам Джордж, скончалась из-за передозировки наркотиков. Когда-то самого врача подозревали в этом деле, но полиция опять не смогла ничего доказать. Позже эксперты выяснили, что секретарша хотела шантажировать своего начальника, ведь тот специально ставил пациентам неверный диагноз, чтобы вытрясти из них лишние деньги.

К тому же Джордж Ходел вёл дружбу с художником-сюрреалистом Мэном Реем. Он считал работы своего знакомого великолепным произведением искусства, а в двух таких произведениях можно разглядеть сходство с изуродованным телом Шорт. Сын доктора утверждает, что Джордж «безумно верил в сюрреализм», так что он решил пойти по следу картин «Влюбленные» и «Минотавр».

В итоге расследование Стива связало его отца с десятками других нераскрытых убийств Калифорнии. Детектив даже начал подозревать, что обычный врач и был одним из самых легендарных убийц всех времён – таинственным Зодиаком.

Только вот после этого предположения от Стива отвернулись эксперты и многие читатели. Ошеломляющий успех первой книги закончился на сенсационных заявлениях автора, в которые уже никто не верил, в особенности сами полицейские.

Так ли много фантазии в словах Стива, или он действительно смог докопаться до столь страшной истины, что в неё никто не хочет верить – пока мы не можем этого узнать. Но факт остаётся фактом: детективу удалось найти много скелетов в своём семейном шкафу, с которыми ему было не так просто смириться.

Но подобных «скелетов» в мире ещё немало, ведь некоторые люди хранят страшные тайны, которые пытаются скрыть всеми силами. Недавно правоохранители США раскрыли убийство с 40-летней историей. Полицейские задержали женщину, которая много лет назад родила ребёнка и выбросила его в канаву. Раскрыть это дело из прошлого помогли современные ДНК-технологии.

Другую нашумевшую историю подарили нам подозрения в адрес Роберта Дерста – сына богатейшего инвестора США. Долгие годы мужчина скрывался от правосудия с помощью своих нескончаемых финансов. Недавно полицейские смогли найти новые доказательства в нераскрытых делах, к которым наверняка приложил руку миллиардер-убийца.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ