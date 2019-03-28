Очередной скелет в шкафу и технологическое чудо: полицейские нашли мать-убийцу спустя 40 лет после преступления

У каждого есть свои скелеты в шкафу, но в некоторых случаях даже смотреть на такие тайны страшно. Недавно полиции США пришлось заглянуть в один такой «шкаф»: правоохранители задержали женщину, которая 40 лет назад родила ребенка и выбросила его в канаву. Раскрыть преступление после стольких лет полицейским помогли современные ДНК-технологии.

В Штатах всё чаще полицейские раскрывают старые преступления с помощью современных технологий ДНК. Каких-то 20 лет назад такое было бы просто невозможно, а сейчас даже преступления полувековой давности выходят на свет. В этих делах специалисты используют различные базы данных, в которых хранится генетическая информация миллионов людей по всему миру.

С помощью таких же технологий полицейские обнаружили женщину, которая около 40 лет назад родила ребёнка и выбросила его в канаву. Это ужасное происшествие случилось в 1981 году. В городе Су-Фолс в Южной Дакоте прохожий нашёл труп младенца, который был завёрнут в одеяло.

Судмедэксперты выяснили, что ребёнок родился примерно за сутки до находки, но в итоге он умер из-за переохлаждения. В те дни не было заявлений о пропаже детей, а самостоятельно найти родственников малыша полиции не удалось. Его похоронили на местном кладбище, а дело так и осталось лежать в архиве.

В 2009 году за эту тайну взялись научные специалисты из Университета Северного Техаса. Им удалось добиться эксгумации тела, взять образец ДНК, но результатов специалисты всё равно не получили, ведь в полицейской базе данных совпадений не нашлось.

Прошли годы, и полицейские решили заручиться помощью частной компании Parabon NanoLabs, которая нередко работает с правоохранителями в плане поисков подозреваемых и их родственников. Специалисты обратились к крупным генеалогическим базам и смогли найти предполагаемую мать ребёнка. Ей оказалась 57-летняя Тереза Бентас, которая всё ещё жила в Су-Фолсе. На всякий случай полиция проверила её ДНК, взяв пробы с сигаретных окурков возле дома женщины.

Все предположения оказались верными. Женщину допросили, а она отпираться не стала. Тереза призналась, что на тот момент ей было всего 19 лет. «Молодая, глупая и напуганная» девушка скрывала беременность от отца ребёнка, родила в своей квартире без лишних свидетелей, а потом увезла малыша на кукурузное поле и оставила в канаве.

Отец о существовании ребёнка так и не узнал, так что ему не предъявят обвинений. А вот Терезе, которая всё ещё живёт с отцом убитого малыша, придётся отвечать за свой поступок по закону.

«Мы не забываем о таких случаях, никогда не забываем», – признался полицейский, который работал над этим делом.

И в его словах немало правды, ведь последнее время в США всё чаще стали раскрывать старые дела с помощью современных ДНК-технологий. Так, ещё в 1979 году маленькие сыновья 37-летней Барбары Беккер наткнулись дома на тело своей матери, истерзанное ножевыми ранениями.

Из-за того что женщина сопротивлялась своему убийце, полицейские смогли достать его ДНК, но вот в базе данных его не нашли. Сегодня такие базы пополнились новыми именами, так что правоохранителям удалось обнаружить преступника. Им оказался Пол Жан Шартран. Мужчина в итоге не понесёт наказания за свой поступок, ведь он скончался ещё в 1995 году.

В Алабаме полицейские раскрыли другое убийство 20-летней давности. В 1999 году пропали две 17-летние девушки, которые тогда решили хорошо провести время на вечеринке. Чуть позже их обнаружили в багажнике автомобиля со смертельными огнестрельными ранениями, а одна девушка была изнасилована.

ДНК преступника удалось получить сразу же, но это ни к чему не привело. Лишь в наши дни крупные базы генеалогических данных помогли полицейским обнаружить преступника. По странной случайности им оказался бывший одноклассник шефа полиции, работающего над этим делом – Коли Маккрейни.

Сначала шеф Марлос Уолкер думал, что преступником был родственник его старого знакомого, но новый тест ДНК Маккрейни раскрыл всю правду. 45-летний водитель грузовика и проповедник оказался жестоким убийцей, который решился на сотрудничество со следствием. Он всё ещё ждёт своего приговора.

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И здесь опять вспоминаются те таинственные скелеты в шкафах простых людей, о которых никто даже не догадывался. Сегодня раскрывать подобные дела помогают технологии, но и без удачи здесь тоже не обходится. Вспомнить только историю миллиардера-убийцы Роберта Дерста, который многие годы уходил от следствия из-за своих нескончаемых денег и связей. Сейчас его обвиняют в преступлениях прошлого, вспоминая старые нераскрытые дела.

У самых обычных людей своих скелетов тоже хватает. Ещё год назад во время реконструкции дома на Блэк-стрит в американском штате Пенсильвания рабочие нашли самый настоящий скелет женщины. Раньше он принадлежал Мэри Аркьюри, пропавшей 54 года назад. Всё это время её муж утверждал, что супруга покинула его ради другого мужчины, но правда оказалась куда страшнее его выдумки.

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