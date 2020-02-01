Игорь Николаев прикинул размер своей будущей пенсии

Пенсионная реформа затронула очень многих граждан, и знаменитости не стали исключением. Например, известный российский композитор Игорь Николаев совсем недавно отпраздновал своё 60-летие, но на заслуженный отдых ему ещё рано.

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Тем не менее, артист решил узнать размер будущего пособия и обратился в бухгалтерию. По их подсчётам, размер пенсии Николаева составит около 50 тысяч рублей, из которых 30 тысяч будут начислены за звание народного артиста России.



По словам Николаева, отказываться от пенсии он не планирует - как это сделали некоторые его коллеги по эстраде. Певец отметил, что в жизни могут произойти различные события, и любые деньги не будут лишними.



Также он рассказал, что в советские времена мог спокойно жить на отчисления, полученные за написание всего одной популярной композиции. А после распада Союза Николаев стал не просто композитором, но ещё и исполнителем, что только добавило ему популярности - и конечно, принесло дополнительный доход.

Сейчас его семья ни в чём не нуждается, но любой артист рано или поздно уходит со сцены. И вот тогда "пенсионные" деньги вполне могут и пригодиться. А если нет, то их можно будет направить на благотворительность - некоторые звезды эстрады поступают именно таким образом.

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