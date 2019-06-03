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Филипп Киркоров "примерил" образ бандита с автоматом
Ульяна АНТОНОВА   
03 Июня 2019 г.
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Король российской эстрады заинтриговал подписчиков своего Инстаграма новым фото. На снимке Филипп Киркоров предстал в образе главаря банды с автоматом в руке.

Филипп Киркоров "примерил" образ бандита с автоматом

За несколько дней фото набрало более 99 тысяч лайков. При этом многие фанаты отметили, что "брутальный и опасный Киркоров" выглядит намного интереснее, чем в своем привычном амплуа - с обилием шика, гламура, блесток и перьев.

Судя по всему, фото было сделано на съемках нового клипа певца. Когда его увидит широкая публика, пока неизвестно, но поклонники уже затаили дыхание в предвкушении чего-то необыкновенного. Что ни говори, а Филипп Бедросович любит и умеет удивлять!

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