Филипп Киркоров "примерил" образ бандита с автоматом

Король российской эстрады заинтриговал подписчиков своего Инстаграма новым фото. На снимке Филипп Киркоров предстал в образе главаря банды с автоматом в руке.

За несколько дней фото набрало более 99 тысяч лайков. При этом многие фанаты отметили, что "брутальный и опасный Киркоров" выглядит намного интереснее, чем в своем привычном амплуа - с обилием шика, гламура, блесток и перьев.

Судя по всему, фото было сделано на съемках нового клипа певца. Когда его увидит широкая публика, пока неизвестно, но поклонники уже затаили дыхание в предвкушении чего-то необыкновенного. Что ни говори, а Филипп Бедросович любит и умеет удивлять!

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