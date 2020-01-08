Филипп Киркоров оконфузился на Мальдивах

На новогодних каникулах кто куда, а Киркоров - на Мальдивы! Нужно же звезде всероссийского масштаба хоть немного отдохнуть от тяжелой работы на благо отечественной эстрады.

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Свои каникулы 52-летний Филипп Бедросович проводит активно и с пользой для здоровья. Например, с удовольствием плавает в море. И во время одного из погружений певец внезапно потерял собственные плавки...

О своих приключениях король эстрады откровенно рассказал в собственном Инстаграме. Конечно, самые интимные места на видео оказались прикрыты, но поклонники по достоинству оценили чувство юмора Киркорова. Всё-таки далеко не каждый артист (если он не выступает в юмористических программах) может легко и просто посмеяться над самим собой, да еще и выложить неловкий момент на всеобщее обозрение.

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