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Фанатов Екатерины Волковой обманули интернет-мошенники
Анастасия ШИЛОВА   
23 Февраля 2020 г.
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Вместе с развитием интернет-технологий совершенствуются и способы мошенничества. Например, известная российская актриса Екатерина Волкова рассказала журналистам, что её Инстаграм-аккаунт недавно был взломан.

Фанатов Екатерины Волковой обманули интернет-мошенники


После этого актрисе пришло сообщение с требованием заплатить 10 тысяч рублей за разблокировку аккаунта. Волкова решила не платить и обратилась в полицию. К сожалению это не дало положительных результатов. Поэтому артистка согласилась выплатить указанную сумму, но история на этом не закончилась.

Мошенники попытались "заработать" ещё денег и потребовали перечислить дополнительные 10 тысяч. Екатерина решила, что так она останется и без денег, и без аккаунта, поэтому написала жалобу на бездействие правоохранительных органов. В результате было возбуждено уголовное дело и началось расследование.

Екатерина Юрьевна обратилась в техподдержку сервиса, чтобы заблокировать страницу, но на это ушло много времени, и преступники смогли выманить более 500 тысяч рублей у подписчиков актрисы. Для этого они публиковали посты с просьбой помочь тяжелобольным людям, а вместо реальных телефонов и банковских реквизитов писали свои контакты, а также размещали фейковые объявления о продаже дешёвых гаджетов.

Актриса считает, что так поступать могут только люди у которых совсем нет совести. Она извинилась перед своими подписчиками и поблагодарила за понимание. Тем более, что сама Екатерина борется с тяжёлой болезнью - гепатитом С. Заражение произошло еще во время беременности. Врачи решили вызвать искусственные роды, в результате которых она потеряла много крови. Тогда пришлось делать переливание, а после при обследовании она узнала о диагнозе.

Поэтому Волкова просит своих поклонников быть осмотрительными и всегда проверять информацию, чтобы вместо помощи нуждающимся деньги не попали в руки мошенников.

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