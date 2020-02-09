Елена Проклова поделилась своими впечатлениями от шоу «Последний герой»

В одном из интервью популярная актриса Елена Проклова рассказала, почему она решила принять участие в реалити-шоу "Последний герой" на "ТВ-3". По её словам, сейчас у неё наступил такой период, когда житейский опыт позволяет вести стабильный образ жизни.

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И как результат, всё протекает спокойно и без волнения - и это порой невыносимо скучно. А когда актриса оказалась в совершенно новой обстановке на шоу, то сразу столкнулась с неизвестностью и ощутила сильный выброс адреналина, чего у неё уже очень давно не было в обычной жизни.



Проклова отметила, что для неподготовленного человека жизнь на одном из необитаемых островов Филиппин становится очень серьёзным испытанием - как в физическом так и психологическом плане. На первых порах многим девушкам было трудно привыкнуть к отсутствию макияжа, причёски и парадной одежды. Для Елены же это не стало особой проблемой, так как она всю жизнь ведёт спортивный образ жизни и всю работу по-хозяйству тоже делает сама, в том числе и у себя на огороде. Единственное, что её смущало, так это то, как зрители отреагируют на её необычный внешний вид: "Совсем не узнают, Боже мой, это и есть наша Лена Проклова?! На кого же она похожа!".



Артистка рассказала, что к шоу совсем не готовилась, просто работала как обычно. Выпустила два спектакля и учила тексты новых ролей. Возможно этот новый "дикий" опыт на островах поможет Елене - и в профессии, и в повседневной жизни.

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