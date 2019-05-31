Дочь Владимира Этуша ссорилась с ним из-за мужей-иностранцев

На днях Раиса Этуш, дочь известного артиста Владимира Этуша, рассказала, что он всегда был требовательным отцом и всячески отговаривал её от очередного брака с американцем. Из-за этого между ними происходили крупные ссоры.

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Этуш всегда был патриотом и просто умолял дочь не выходить замуж за гражданина Америки. Он считал, что после свадьбы она переедет к мужу за границу, а это неправильно ни по отношению к нему, ни по отношению к родной стране. Несмотря на то, что Раисе уже было за 30, отец требовал послушания и не хотел слушать никаких возражений. Актёр очень боялся, что не сможет общаться с единственной дочерью.



Первый муж-американец Раисы был старше её на 22 года. Этуша ужасала одна только мысль об этом браке, так как это могло отразится и на его работе. Тогда он был замсекретаря парторганизации, а также ректором Щукинского училища, и стоя на коленях, просил дочь отказать ухажёру. Как вспоминает Раиса, отец даже расплакался, когда она не согласилась. К счастью для Владимира Абрамовича, этот брак оказался недолгим. Несмотря на печальный опыт, третьим супругом Раисы тоже стал уроженец США, что снова стало шоком для ее отца.



Хотя семья и проживала в России, отношения Раисы со знаменитым родителем испортились, но уже на почве ремонта. Строители провели работы в квартире не так, как договаривались, и качество оставляло желать лучшего, из-за чего Раиса заплатила им только часть зарплаты. Узнав об этом, актёр пришел в негодование и заплатил рабочим со своего кармана, а потом высказал мужу дочери, что это он должен заниматься такими делами и обеспечивать семью. После этого родные люди долгое время не общались.



Сейчас очевидно, что сложный характер Этуша мешал ему принять самостоятельность дочери, а ей надоело терпеть такое отношение к своей семье. И хотя дед обожал внука, рождённого в третьем браке, но так и не смог простить Раису за ослушание.

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