«Девочка из хорошей семьи»: семейные неурядицы и творческий успех Ларисы Удовиченко

Заслуженная артистка РСФСР Лариса Удовиченко крайне редко появляется на громких мероприятиях и нечасто даёт интервью. Расспросов о личной жизни она сторонится, да и вообще ведёт довольно закрытый образ жизни. Но винить её в этом не стоит - актрисе пришлось пережить тяжёлые предательства от любимых мужчин, которые оставили глубокую рану на её душе.

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С самого детства будущая актриса часто переезжала с места на место вместе со своими родителями. Отец был военным врачом, а мать даже когда-то сама хотела попасть на театральную сцену, но у неё ничего не вышло. Юная Лариса также увлеклась искусством, поэтому решила поступить во ВГИК, где и началась её кинокарьера. Снималась она часто – около пяти картин в год – так что на хорошую жизнь в Москве Удовиченко смогла заработать.



Только вот сама столица казалась ей слишком уж хмурой после родной Одессы. Лариса даже писала домой слёзные письма, а родители звали её обратно.



Однако уезжать актриса не собиралась. Её приглашали на всё более значимые роли, пока она не появилась в фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Вдовиченко сразу же предложили роль «правильного» милиционера Синичкиной, которая оказалась слишком уж скучной для игривой актрисы. Зато знаменитая девица Манька Облигация далась Ларисе с лёгкостью и подарила ей самой немало положительных эмоций.



Образ девушки лёгкого поведения с фингалом под глазом, которая умело заигрывала со строгими следователями, вошёл в историю отечественного кинематографа. Её уголовные словечки моментально разлетелись на цитаты, а сама Лариса после этой роли прославилась на всю страну.



При этом, как призналась сама актриса, так убедительно сыграть Маньку ей помогла обычная наблюдательность. Лариса ведь была «девочкой из хорошей семьи», так что героиня у неё получилась «растерянная в своей искренности». «Может, в этом и заключается ее шарм», – предположила актриса.



С этого момента Вдовиченко посоветовали покрепче ухватиться за Москву, в чём ей мог помочь фиктивный брак. На это дело решился однофамилец известного актёра – Александр Панкратов-Белый. Только вот он по-настоящему любил актрису, так что надеялся, что их роспись и прописка «фиктивной» жены в квартире смогут укрепить эти отношения. В итоге семья все же не получилось, так что вскоре пара распалась.



Андрей Эшпай стал вторым супругом Ларисы. Сын знаменитого режиссёра оказался серьёзной надеждой актрисы на искреннюю любовь, но всё сломала нестерпимая ревность мужчины. Этот союз довольно скоро пошёл под откос. После этого Лариса потеряла всякое доверие к мужчинам и стала называть их «вторым после женщин прекрасным полом».



«Как бы мне ни было больно, я перестрадаю, наступлю себе на горло, выплачусь, но больше близко общаться с человеком, меня предавшим, не смогу», – заявила актриса.



Однако желание любить всё-таки оказалось сильнее жгучей обиды. Пианист и бизнесмен Геннадий Болгарин стал третьим супругом Ларисы. Она влюбилась в его чувство юмора и умение ловко поддерживать творческие беседы. Поначалу Лариса даже не пыталась начать отношения с Геннадием, ведь у него была семья и ребёнок, но перебороть свои чувства так и не получилось.



Жена Болгарина призналась, что Лариса стала для её супруга не просто мимолётным романом на стороне. Мужчина всё чаще пропадал из дома, а потом его и вовсе увидели в одной машине со знаменитой актрисой. Он даже просил прощения за свою измену и возвращался обратно к семье, только вот в итоге он всё равно уходил к Ларисе.



Однажды законная супруга нашла в машине сообщение от Удовиченко, в котором актриса напрямую рассказала о своей беременности от ее мужа. После этого отношения Болгарина с женой окончательно расстроились, а Удовиченко вскоре родила от него дочку Машу. Девочка даже получила фамилию своей знаменитой матери - на случай, если она вдруг захочет сама стать актрисой.



Казалось бы, счастье наконец-то пришло в личную жизнь Ларисы Удовиченко, но и здесь её поджидал неприятный и страшный сюрприз. Выяснилось, что Геннадий днями и ночами проигрывал деньги в казино и задолжал огромную сумму. Он сам решил скрыться от долгов на Кипре, так что бандиты решили попробовать получить своё у его супруги.



Лариса испугалась, что эти люди могут пойти на всё ради денег, так что взяла дочку и вместе с ней уехала в Одессу. После этого актриса дозвонилась до своего мужа и заявила ему, что это предательство стало концом их отношений.



Жестокая глупость Болгарина снова ввела Ларису в состояние шока. Долгое время она не могла наладить свою личную жизнь, а потом вообще решила, что ей больше не нужно таких вот приключений – одной тоже жить неплохо.



Дочка актрисы сейчас учится в Италии на режиссера монтажа. Ранее Мария пробовала свои силы в международной экономике, модельном бизнесе и даже думала пойти по стопам своей матери.



У самой Ларисы есть жильё в Болгарии и во французской Ницце. Ходили слухи, что она немало времени проводит за границей, хотя актриса уже успела опровергнуть эти предположения. Она заверила, что всё ещё живёт на родине и не собирается куда-то уезжать.

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