Мужчина ушел к другой. Такая ситуация довольно часто возникает в современных российских семьях. И женщины реагируют на это по-разному. В любом случае нужно иметь трезвую голову, и если очень больно, жизнь вступила, как кажется, в свою черную полосу, обратиться к помощи других людей. Иногда будет достаточно разговора с подругой, в некоторых других случаях - нескольких сеансов у психологов. Есть очень отрезвляющая статья, к слову, на тему когда уходит муж. Здесь даны советы о том, на какие вопросы женщина должны ответить при уходе любимого сама себе. Например, "почему так произошло", "чего не хватало второй половине", "наблюдалось ли охлаждение" и т.д. Указываются причины, которые чаще всего приводят к семейному разрыву. В их числе: придирки и недовольство женщины, отсутствие взаимных интересов, сексуальная дисгармония, финансовые проблемы и т.д.

В любом случае, если мужчина ушел, нужно постараться встретить эту ситуацию достойно. И не считать случившееся концом света. Необходимо понять, почему так сложилось именно в вашей семье. Разобраться и в своих чувствах. И конечно решить, что делать дальше.

Совет психологов в данном случае - обратить внимание на себя, встать на путь самосовершенствования. При одном развитии событий после некоторой работы, проделанной над собой, женщина вновь сможет вернуть себе своего любимого (если захочет, конечно). В другом случае она успокоится, почувствует себя в жизни более уверенной и может пожелает наоборот кардинально изменить свою личную жизнь. Ушел к другой женщине и ушел. Значит, так тому и быть.

Еще стоит, если этого еще нет, завести себе хобби. Когда с женщиной остаются дети, может это и не особо актуально, а вот если она одна - направить свое внимание на что-то интересующее - отличный вариант.

Очень взрослая женщина (ей было под семьдесят лет) осталась после ухода любимого мужа практически одна. Потому что жила отдельно, дети выросли, внуки вступили в подростковый период, когда им было особо и не до бабушек. И что она тогда сделала? Правильно, унывать не стала. А научилась вязать. Стала онлайн-посетительницей различных мастер-классов по этому искусству. И превратила свое хаотичное уменье в настоящее мастерство, стала выпускать очень красивые эксклюзивные вещи - сумки. Благо, недостатка в пряже и сопутствующей фурнитуре сейчас нет. Нашла несколько каналов реализации своей продукции, среди которых был и сайт умельцев. И на местном форуме встретила свою новую судьбу. Вот так-то! Выход есть! И он может быть, как оказалось, самый неожиданный.

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