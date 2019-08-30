Брак Алибасова и Шукшиной - по любви... к пиару?

Как только немного начинает успокаиваться шумиха в прессе вокруг "больничной истории" продюсера Бари Алибасова, так сразу появляются новые подробности из его бурной личной жизни. На этот раз поводом для сплетен стали его отношения с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

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Всё началось после заявления Ольги Шукшиной, которая считает, что Бари Каримовича совсем не интересует брак, а всё это - только пиар и попытка присвоить творчество её отца. Алибасов в долгу не остался и заявил, что это Ольга хочет поскорее довести мать и получить своё наследство. Также продюсер напомнил о более чем 20-летней дружбе с будущей женой до брака, при этом упомянув, что Ольга долгие годы ничем не помогала матери.



Кроме того, Бари Каримович сказал, что квартира Шукшиной ему совершенно не нужна и у него есть две свои в центре Москвы. А кому достанутся права на всё, что написал Василий Шукшин - это будет решать исключительно Шукшина-старшая. Алибасов считает, что Ольга ведёт войну совершенно не с тем человеком, и все её громкие заявления лишены смысла.



Однако Ольга Шукшина всё равно стоит на своём и говорит, что она давно помирилась с матерью, но ни разу не видела Бари Каримовича у неё дома - а бывает она там часто, так как помогает матери по хозяйству. Дочь знаменитой матери прям говорит, что все фотографии их с Бари "семейной жизни" - исключительно постановочные, для прессы и социальных сетей.



По словам Ольги, матери нельзя волноваться из-за бронхиальной астмы и сахарного диабета, а ей приходится по многу часов работать с фотографом, чтобы получить красивые снимки. Алибасова же интересует исключительно пиар, который он всячески поддерживает, в том числе и различными слухами, портящими репутацию семьи Шукшиных.



Похоже, что Бари Каримович действительно слегка заигрался, желая выжать по-максимуму из каждого мгновения своей личной и семейной жизни. И многие поклонники надеются, что их кумир найдёт в себе силы остановиться, поняв, что все деньги не заработаешь, а личное должно быть личным.

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