Борис Грачевский снова стал отцом!

Руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский в социальных сетях поделился радостной новостью - у него родился сын!

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Несмотря на все суеверия, к посту он добавил фотографию жены и новорожденного ребёнка, подписав снимок: «Ура! Поздравляю мою очаровательную Катюшу-мамочку и, конечно же, себя с рождением сына!». После этого сразу же посыпались поздравления и звонки от друзей и коллег, а также от поклонников, которые писали поздравительные комментарии.

Напомним, что Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская состоят в браке с 2016 года. Несмотря на разницу в возрасте - 35 лет, у них сложились гармоничные отношения. Кроме того, им пришлось вместе пережить немало трудностей, например, лечение Грачевского от онкологии, но к счастью, это только укрепило их брак.

Факт беременности пара очень долго скрывала от общественности. В одном из интервью Борис Юрьевич даже опроверг подобные подозрения, заявив, что «жена просто немного приболела» и набрала вес. Только когда очевидный факт скрывать дальше стало нельзя, супруги признали, что действительно ждут ребёнка.

Кстати, у артиста есть двое взрослых детей от первого брака - сын Максим и дочь Ксения. А от второго брака с актрисой Анной Панасенко у Грачевского тоже есть дочь Василиса.

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