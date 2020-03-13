Больше сотни лет творчества: долгая история Владимира Зельдина

Владимир Зельдин за свою долгую жизнь успел не только стать одним из любимейших актёров для наших соотечественников, но и целых два раза оказаться в Книге рекордов Гиннесса! Такую честь он заслужил своим необычайным трудолюбием.

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Во-первых, Зельдин оказался старейшим актёром, который не бросил своё творческое дело в столь почётном возрасте, а также он отметился в Книге рекордов как самый пожилой участник эстафеты Олимпийского огня.

Однако многие из нас любят Владимира Зельдина не за его рекорды, а за огромный творческий вклад в советский театр и кинематограф. Так уж случилось, что будущий артист родился в очень даже творческой семье. Его отец был дирижёром, а мать работала учительницей музыки. Семья у маленького Владимира была большая – вместе с ним родители воспитывали ещё четырёх детей.

К сожалению, детство Зельдина выпало на страшное время гражданской войны. Семья артиста вынужденно переехала в Тверь, а потом в столицу. Уже там наш герой пошёл в пятый класс, и казалось бы, жизнь начала налаживаться… но детское счастье продлилось недолго.

В 14-летнем возрасте Зельдин потерял отца. Спустя три года за ним ушла и мать мальчика. Но хотя родители Владимира не смогли остаться с ним на долгий срок, им удалось воспитать в сыне искреннюю любовь к искусству.

Однако прийти к профессии актёра Зельдину удалось не сразу. В 17 лет, после смерти мамы, он был вынужден столкнуться с серьёзной ответственностью перед жизнью, что вполне могло подтолкнуть его к поступлению в военизированную школу. Там парень всерьёз занялся спортом, стал мечтать о флоте. Может Владимир так и остался бы служить Отечеству, если бы не обычный медосмотр – дорога на военную службу окончательно закрылась перед ним из-за плохого зрения.

Без дела Зельдин сидеть не мог, так что решил отправиться на слесарный завод, чтобы подзаработать и справиться со скукой. Там он не только овладел азами рабочей профессии, но и смог поучаствовать в театральном выступлении.

Владимир сразу же влюбился в игру на сцене, и в этой любви зрители были едины с нашим героем – молодой человек совсем без актёрского образования играл на редкость профессионально! Почувствовав поддержку публики, Зельдин решил попытать счастье на прослушивании в студию при театре Моссовета. И там талантливого парня приняли без лишних раздумий.

А вот любовные истории актёра начались с ужасной трагедии. Ещё в студенчестве он влюбился в Людмилу Мартынову, и молодые почти сразу поженились. Затем у супругов родился сын, но увы, вскоре мальчик умер. Пережить это трагическое событие вместе супруги не смогли, и всего спустя год после бракосочетания они расстались.

С этого момента Зельдин ударился в работу. После вуза он так и остался на уже полюбившейся сцене, где на него обратила внимание помощница известного на тот момент режиссёра Пырьева. Ему требовалось найти подходящего актёра на роль Мусаиба для съёмок фильма «Свинарка и пастух». Вариант с Зельдиным оказался беспроигрышным, так что актёра очень быстро утвердили на роль.

С началом войны Зельдин попал на фронт, где ему тоже пригодились творческие таланты. Вместе с другими актёрами он поднимал боевой дух советской армии, так что на долгое время ему пришлось забыть о кинокарьере.

Вернуться на экраны актёру удалось в 1952 году вместе с фильмом «Учитель танцев». Владимиру повезло дважды, ведь прямо на съёмочной площадке он нашёл свою любовь – Генриетту Островскую. Впрочем, отношения с артисткой долго не продлились, да и в браке пара официально не была.

Пройдёт ещё целых десять лет до следующих, уже вполне официальных, отношений Зельдина. В 1964 году он познакомился с журналисткой Иветтой Капраловой. На тот момент артисту было почти 50, а вот его избранница даже не переступила порог 30-летия. Но такая разница в возрасте не стала помехой для влюблённых.

В этом есть огромная заслуга самого Владимира. Любовь к спорту и вечно бодрый настрой держали артиста в тонусе чуть больше сотни лет! Даже незадолго до смерти он всё ещё продолжал свою творческую деятельность.

Нет в мире актёра, который бы мог показать себя на сцене театра в 101 год. А Зельдин мог – и делал это с впечатляющей регулярностью, за что и удостоился почётной строчки в Книге рекордов Гиннесса.

Но даже с таким крепким здоровьем невозможно жить вечно. Последние недели жизни Владимир Михайлович провёл в НИИ им. Склифософского, куда его положили из-за чересчур пониженного давления. Врачи боролись за жизнь пожилого артиста, но время всё же взяло своё. 31 октября 2016 года Зельдин навсегда покинул этот мир.

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