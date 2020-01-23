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Блогер Юрий даст советы, как сохранить память, замедлить старение и научит тренировать память
|Наталья ЛАНИНА
|23 Января 2020 г.
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Если вы хотите узнать секреты отличной формы, проверенные временем, то стоит заглянуть на канал блогера Юрия. Он выбрал для своего продвижения
Прекрасная цель, почему бы не воспользоваться накопленными профессионалом знаниями?
Темы, которые поднимает Юрий, очень актуальны для нас, людей в возрасте. Например, «Как понизить артериальное давление без лекарств: 5 простых и эффективных способов», «Тренажёрный зал или тренировки дома? Что лучше мужчинам после 50 лет», «Как я вылечил боль в суставах упражнениями. Простые правила», «Как даже в 60 лет выглядеть рельефней, чем молодёжь. 3 моих метода», «Ем и не старею: 3 вида продуктов, которые замедляют старение и омолаживают», «Как проверить здорово ли сердце: 2 простых теста в домашних условиях», «Почему так важно есть овощи в любом возрасте. Ведь малое их количество опасно для здоровья», «Что будет, если выпивать стакан воды натощак?» и т.д.
Стало интересно? Тогда давайте остановимся на чем-нибудь подобном поподробнее. Например, на том, как укреплять сосуды. Запись Юрия называется "Ем и укрепляю сосуды после 50 лет": простые продукты и советы, которые сделают сосуды здоровыми».
В своем посте автор делает акцент на нашем образе жизни, двигательной активности и питании. Спрашивает своих читателей, когда они в последний раз вставали на лыжи или хотя бы 30 минут уделяли своему здоровью. Советует, когда руки тянутся к сладенькому, съесть лучше киви или курагу, и вместо тяжести и лишнего веса тогда можно получить (цитируем Юрия) «заряд витамина С и калия». Еще блогер остановился на лососе, который отлично подойдет на ужин. Автор канала живет среди нас и понимает, что дороговато, но один-два раза в неделю, считает, каждый может себе такое позволить.
Еще одна важная запись касалась слабоумия. Оно, увы, развивается у некоторых пожилых людей. Пост назван "Как избежать слабоумия: 2 простых упражнения для острого ума и трезвой памяти после 50 лет». Сначала было рассказано об упражнении, которое подготовит мозг к работе, а приложенное фото ориентировало, как и что нужно делать. А затем предлагалось разгадать ребусы и потренировать память (последнее задание, как указал автор, могут выполнить лишь 5% людей).
Что касается ребусов, то они несложные, и с ответами, данными внизу публикации, можно было свериться. Вот одна из загадок: что это – 2ДОКС. Догадались? Здесь зашифровано слово «парадокс».
А вот второе задание и правда было непростым. Здесь предлагалось запомнить список словосочетаний и потом точь-в-точь воспроизвести его. Ключ к выполнению – использовать ассоциации.
Эта и другие представленные записи, думается, будут вам, уважаемые читатели, интересны. Важно, что советует что-то делать здесь не теоретик, а практик, который сам поддерживает себя в отличной форме, и наверное, действительно в чем-то может помочь другим.
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