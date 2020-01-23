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Блогер Юрий даст советы, как сохранить память, замедлить старение и научит тренировать память
Наталья ЛАНИНА   
23 Января 2020 г.
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Если вы хотите узнать секреты отличной формы, проверенные временем, то стоит заглянуть на канал блогера Юрия. Он выбрал для своего продвижения Яндекс Дзен, а о себе написал следующее: «(...). Я 20 лет работал фитнес-тренером. Сейчас вышел на пенсию и веду свой блог. Моя цель: сделать вас здоровыми, стройными и сильными!»

Блогер Юрий даст советы, как сохранить память, замедлить старение и научит тренировать память

Прекрасная цель, почему бы не воспользоваться накопленными профессионалом знаниями?

Темы, которые поднимает Юрий, очень актуальны для нас, людей в возрасте. Например, «Как понизить артериальное давление без лекарств: 5 простых и эффективных способов», «Тренажёрный зал или тренировки дома? Что лучше мужчинам после 50 лет», «Как я вылечил боль в суставах упражнениями. Простые правила», «Как даже в 60 лет выглядеть рельефней, чем молодёжь. 3 моих метода», «Ем и не старею: 3 вида продуктов, которые замедляют старение и омолаживают», «Как проверить здорово ли сердце: 2 простых теста в домашних условиях», «Почему так важно есть овощи в любом возрасте. Ведь малое их количество опасно для здоровья», «Что будет, если выпивать стакан воды натощак?» и т.д.

Стало интересно? Тогда давайте остановимся на чем-нибудь подобном поподробнее. Например, на том, как укреплять сосуды. Запись Юрия называется "Ем и укрепляю сосуды после 50 лет": простые продукты и советы, которые сделают сосуды здоровыми».

Блогер Юрий даст советы, как сохранить память, замедлить старение и научит тренировать память

В своем посте автор делает акцент на нашем образе жизни, двигательной активности и питании. Спрашивает своих читателей, когда они в последний раз вставали на лыжи или хотя бы 30 минут уделяли своему здоровью. Советует, когда руки тянутся к сладенькому, съесть лучше киви или курагу, и вместо тяжести и лишнего веса тогда можно получить (цитируем Юрия) «заряд витамина С и калия». Еще блогер остановился на лососе, который отлично подойдет на ужин. Автор канала живет среди нас и понимает, что дороговато, но один-два раза в неделю, считает, каждый может себе такое позволить.

Еще одна важная запись касалась слабоумия. Оно, увы, развивается у некоторых пожилых людей. Пост назван "Как избежать слабоумия: 2 простых упражнения для острого ума и трезвой памяти после 50 лет». Сначала было рассказано об упражнении, которое подготовит мозг к работе, а приложенное фото ориентировало, как и что нужно делать. А затем предлагалось разгадать ребусы и потренировать память (последнее задание, как указал автор, могут выполнить лишь 5% людей).

Что касается ребусов, то они несложные, и с ответами, данными внизу публикации, можно было свериться. Вот одна из загадок: что это – 2ДОКС. Догадались? Здесь зашифровано слово «парадокс».

А вот второе задание и правда было непростым. Здесь предлагалось запомнить список словосочетаний и потом точь-в-точь воспроизвести его. Ключ к выполнению – использовать ассоциации.

Эта и другие представленные записи, думается, будут вам, уважаемые читатели, интересны. Важно, что советует что-то делать здесь не теоретик, а практик, который сам поддерживает себя в отличной форме, и наверное, действительно в чем-то может помочь другим.

  • Еще о физкультуре и о гимнастике для пожилых — по ссылке.
  • А о других пожилых блогерах и просто интернет-пользователях старшего поколения - по другой ссылке.

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