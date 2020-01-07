«Было жутко стыдно»: Лолита рассказала о неудачном выступлении в новогоднюю ночь

Лолита Милявская, в отличие от многих других звезд эстрады, не прочь встретить Новый год на сцене. Маленьких детей у певицы нет, с мужем она развелась, так что подработать в праздничную ночь артистке практически ничего не мешает.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Причём, так было почти всегда. Даже во время учёбы в тамбовском институте в начале 80-х годов Лолита уже выступала на праздничных мероприятиях, об одном из которых она решила рассказать своим поклонникам.



– В новогоднюю ночь мы должны были работать в ресторане, – поведала певица. – К полуночи все уже были без сил. Помню, я выпила бокал венгерского вина и уснула в коробке из-под него.



Там артистку и обнаружили организаторы праздника. Лолита всё-таки вышла на сцену, но провести полноценное шоу у неё так и не получилось – сил хватило только на то, чтобы объявить наступление Нового года и поздравить всех присутствующих.



- Потом мне было жутко стыдно, - с улыбкой вспоминает сейчас певица, хотя в тот момент ей явно было не до смеха.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ