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«Было жутко стыдно»: Лолита рассказала о неудачном выступлении в новогоднюю ночь
Ульяна АНТОНОВА   
07 Января 2020 г.
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Лолита Милявская, в отличие от многих других звезд эстрады, не прочь встретить Новый год на сцене. Маленьких детей у певицы нет, с мужем она развелась, так что подработать в праздничную ночь артистке практически ничего не мешает.

«Было жутко стыдно»: Лолита рассказала о неудачном выступлении в новогоднюю ночь


Причём, так было почти всегда. Даже во время учёбы в тамбовском институте в начале 80-х годов Лолита уже выступала на праздничных мероприятиях, об одном из которых она решила рассказать своим поклонникам.

– В новогоднюю ночь мы должны были работать в ресторане, – поведала певица. – К полуночи все уже были без сил. Помню, я выпила бокал венгерского вина и уснула в коробке из-под него.

Там артистку и обнаружили организаторы праздника. Лолита всё-таки вышла на сцену, но провести полноценное шоу у неё так и не получилось – сил хватило только на то, чтобы объявить наступление Нового года и поздравить всех присутствующих.

- Потом мне было жутко стыдно, - с улыбкой вспоминает сейчас певица, хотя в тот момент ей явно было не до смеха.

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